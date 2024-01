Pumariño, la sanitaria que decidió explorar terrenos vírgenes de Papúa Nueva Guinea

Aunque Inma Pumariño tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, la gallega reconoce que no siente nervios. La espeleóloga será la encargada de abrir hoy, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura las III Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés. Esta apasionada de la montaña aterriza en Avilés para contar su última aventura: hacer espeleología en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía.

"Cuando me llamaron, dos meses antes de iniciar la expedición, no tardé ni tres segundos en responderles que sí", recuerda Pumariño. Y así fue como esta gallega se vio inmersa e n una aventura de cinco semanas en la que realizó espeleología en el otro extremo del mundo, en Papúa Nueva Guinea, donde su grupo descubrió lugares en los que no había estado nadie más. "Me contactó Jean Paul Saunier, un reputado espeleólogo francés, y no lo dudé. Fueron semanas muy chulas, porque todo te genera curiosidad", explica la montañera. El lugar en el que estuvo era una zona completamente virgen, y ni las personas locales se habían atrevido a acercarse. "La tribu más cercana estaba a nueve horas andando y no había subido nadie. Son semanas muy chulas, porque todo te llama la atención", señala.

Pero no todo es tan bucólico como parece a simple vista. Y es que, además del 98% de humedad que había en el ambiente, las comunicaciones eran inexistentes. "Cuando vamos a sitios así no tenemos comunicación en casa. Allí no funcionaba ni el teléfono por satélite. Por suerte, nos hicimos con un aparato GPS que manda mensajes SMS, entonces podíamos saber un poco como estaba nuestra gente. Te daba cierta tranquilidad", indica Pumariño.

Además de tener aventuras como esta, Pumariño es sanitaria y, normalmente, el tema de conversación de sus compañeros en el café. "Les llama mucho la atención que vaya a este tipo de viajes. Me piden que vaya con cuidado, para que no me pase nada", comenta la gallega, quien recuerda una anécdota que le ocurrió antes de embarcar hacía Oceanía: "Una de mis compañeras me trajo hasta agua bendita, por si acaso", cuenta riendo. "Tengo una lista infinita de sitios a donde quiero ir, aunque por trabajo me falta tiempo", confiesa. Pumariño ya tiene en su punto de mira cuál va a ser su próximo objetivo: hacer espeleología en glaciares. "Es algo que me gustará probar. Para ello tengo que ir hasta la Patagonia. Antes de que acabe el año voy a hacerlo seguro", sostiene la espeleóloga. Pero no todo es salir al extranjero, porque la gallega también es una habitual de los Picos de Europa, donde suele realizar exploraciones en agosto. En lo que no pierde el tiempo Pumariño es en casa, ya que, según confiesa, no sabe ni lo que es Netflix. "Me lo contaron mis sobrinas hace unas semanas, porque yo no tenía ni idea. Mi familia dice que parece que vivo en otro planeta", bromea.

Ella es la primera de las seis personas que durante los próximos lunes se pasarán por la Casa de Cultura de Avilés como parte de las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés. El lunes 22 de enero le tocará el turno a la conferencia "Tras las huellas invisibles", acerca del alpinismo invernal en Picos de Europa. Será impartida por el guía de alta montaña Fernando Calvo. Asimismo, la atleta Nuria Domínguez estará en la Casa de la Cultura el lunes 29 de enero para charlar sobre su experiencia compitiendo en carreras por montaña.

Febrero dará comienzo con la avilesina Lucía Martínez, campeona de la Copa de España de paraescalada. Bajo el título "Cuando la adversidad te da alas", su conferencia estará basada en su experiencia en esta disciplina deportiva. Será el lunes 5 de febrero.

Le seguirá, el lunes 19 de febrero, Cristina Rudilla, con su charla "¿Por qué hice del barranquismo mi pasión?". Finalmente, la alpinista Fátima Gil cierra las jornadas el lunes 26 de febrero con la conferencia "Patagonia hasta la raíz".

Las jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés nacieron en 2022 impulsadas por el montañero Jonatan González, con el afán de visibilizar y poner en valor los deportes de montaña, el viaje y la aventura, así como a personas de la comarca avilesina y del panorama nacional que destacan por la singularidad de sus actividades.