Descubre las tres piezas clave que recupera el Avilés para el derbi del domingo ante el Langreo

El Avilés solo piensa en el derbi que tiene este domingo. Los blanquiazules visitan un fortín inexpugnable, el Nuevo Ganzábal. El campo langreano está invicto hasta la fecha y, para poder asaltarlo, Manolo Sánchez Murias cuenta con tres nuevos soldados en su ejército: Edu Cortina, Joel del Pino y Néstor Senra. Ninguno de los tres estuvo convocado para el último encuentro ante el Valladolid B, ya sea por sanción o por, en el caso de Senra, aterrizar desde la Copa África, pero están más que preparados para disputar un derbi que promete emociones fuertes.

"0-1, con gol de Joel del Pino en el minuto 89". Esta era la porra que se podía leer en un conocido gimnasio avilesino que frecuentan los jugadores del Avilés. El canario, que ha cumplido un partido de sanción tras ver una amarilla en el banquillo ante la Gimnástica de Torrelavega, está ante la oportunidad de pelear por un hueco en el once. La competencia en las bandas está ahora mismo más disputada que nunca, ya que tanto Raúl Rojas como Miguel Sierra están poniendo el listón por las nubes, pero el futbolista de Las Palmas tiene la calidad necesaria como para acabar peleando por el puesto. Lo cierto es que, tras estrenarse con gol en el primer encuentro a las órdenes de Sánchez Murias, Joel del Pino ha ido perdiendo su protagonismo.

La que se antoja como vital es la vuelta de Edu Cortina. El ovetense es el termómetro de este Avilés y cada vez que falta se abre una sima en el centro del campo. Alberto Martín dejó buenas sensaciones al ocupar su puesto el pasado domingo, pero no tiene la jerarquía que atesora el centrocampista asturiano. Prueba de ello se vio en el inicio de temporada, ya que el equipo no fue capaz de levantar cabeza mientras Cortina estaba en la enfermería. En sus botas están, en gran medida, las opciones del Avilés de conquistar uno de los campos más difíciles de Segunda Federación, ya que si está en plena forma se convierte en el pulpo que libera al resto de jugadores ofensivos, incluido Mecerreyes, que viene de anotar su tercer gol de la temporada.

El que llevaba más tiempo fuera del Avilés es Néstor Senra. El ecuatoguineano se fue a disputar la Copa África con su selección y, aunque no pudo disputar minutos, fue testigo presencial de la histórica victoria de su país ante Costa de Marfil, lo que permitió al equipo colarse en los octavos de final. Cayeron ante Guinea hace dos domingos, pero problemas con los vuelos no permitieron que el blanquiazul volviese a la dinámica del equipo. Ahora tiene su hueco como titular prácticamente asegurado, ya que Trabanco está sancionado por acumulación de tarjetas.

El único nombre que está en el aire es el de Pedro Orfila, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en tierras cántabras. Pero, para hacerse con el derbi, Sánchez Murias contará con tres soldados que prometen pelear para que Avilés pueda celebrar el Antroxu por todo lo alto.