Atlético de Madrid, Las Palmas, Girona y Sporting, detrás de los pasos de la joya del Avilés

"Miguel, Miguel, Miguel", aclamaba el sábado la grada de José Cueto de Suárez Puerta. No era para menos. Miguel Sierra se ha convertido en uno de los favoritos de la afición con tan solo tres partidos como titular esta campaña. Aunque los resultados no acaban de llegar al equipo, el descaro del futbolista, su facilidad para encarar y la manera de engatillar con su pierna izquierda cuando se asoma a la frontal ha encandilado a la parroquia blanquiazul. Y no solo a ella. Y es que durante el mercado invernal dos equipos insistieron en hacerse con los servicios del granadino, y son más los que han puesto sus ojos sobre el mediapunta y se dejan ver por el estadio avilesino. Sierra se centra en acabar de la mejor manera la temporada, ahora que ha conseguido hacerse con un hueco en el once titular, y por ahora desoye los cantos de sirena, concentrado en llevar al equipo a lo más alto.

"Dos equipos han intentado llevarse a Miguel Sierra durante este mes", reconoció Javier Vidales, director deportivo de Avilés, durante el balance que hizo del último mercado de fichajes. El Girona y el Lommel Sportkring, equipo de la Primera División belga, se mostraron muy interesados en hacerse con el mediapunta y estaban dispuestos a rascarse el bolsillo para hacerse con el futbolista, que tiene contrato hasta el final de la próxima campaña. Pero tanto el club como el futbolista rechazaron la posibilidad, con la idea en mente de terminar de la mejor manera para en verano volver a evaluar la situación. Varios ojeadores del City Group, matriz de los dos conjuntos mencionados, han estado ojeando al mediapunta, al que tienen en gran consideración y del que creen tiene potencial de jugador top dentro de las grandes ligas. La cláusula del andaluz roza los cien mil euros, una cantidad que no sería un problema para el potencial de este conglomerado. ↘️↗️ @miguesierra14 🤪🪄#RealAvilésIndustrial 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/jsfO8ez4sX — Real Avilés Industrial (@RealAvilesInd) 5 de febrero de 2024 El Girona y el Lommel Sportkring son los que mayor interés han mostrado, pero no los únicos que han estado siguiendo a Sierra. Pedro Menéndez, jefe de captación del Sporting, ha estado siguiendo el crecimiento del granadino. Atlético de Madrid y Las Palmas, equipo en los que tiene pasado Vidales, también están pendientes de su evolución, más ahora que cada vez gana más protagonismo. Incluso desde Portugal y Francia tienen sus ojos puestos en tierras avilesinas. Pero el mediapunta andaluz tiene claro que quiere luchar por su puesto dentro del Avilés y no quiere oír hablar de su futuro, centrado en seguir contando con muchos minutos a las órdenes de Manolo Sánchez Murias. Y es que las últimas actuaciones de Sierra no han caído en saco roto. El granadino fue el gran protagonista en el empate del Avilés ante el Valladolid B, mostrando muchas de las habilidades que parece que lo van a acabar mandando a la élite. Su segunda parte, apareciendo en todo el frente de ataque y dejando un ataque que terminó con un misil que pegó en el travesaño, fue buena prueba de ello. Por suerte para el Avilés, en verano le firmó un contrato de dos años, así que el que quiera hacerse con él deberá pasar por caja. El diamante blanquiazul poco a poco empieza a pedir paso.