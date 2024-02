La lotera de Castrillón que repartió 30.000 euros: "Estamos en racha"

La fortuna volvió a sonreír en Piedras Blancas. "Estamos en racha, las cosas como son", apunta Esperanza Rodríguez, lotera de la localidad. Y es que no han pasado dos meses desde que dieron su último gran premio que antes de ayer volvieron a repetir. Esta vez, 30.000 euros en un décimo de la Lotería Nacional. "La verdad que no podemos estar más contentos, es un placer poder dar alegrías como estas", apunta la castrillonense.

"El ganador es de aquí de toda la vida. Viene todas las semanas a comprar su número, le tocó en el que juega siempre", confiesa Rodríguez, que ayer tuvo la visita del agraciado, que le regaló una caja de bombones "que ya me he comido". "Es un señor muy generoso, da gusto trabajar en un sitio así", reconoce la lotera, que todavía conserva la alegría de haber dado lo que para muchos es el sueldo de un año. "Quieras o no con treinta mil euros se pueden arreglar muchas cosas", sostiene la castrillonense.

Lo mejor de todo es que hace menos de dos meses, el 23 de diciembre, esta misma administración repartió más de un millón de euros en un décimo de la Primitiva. "Estamos en racha. Ahora esperamos dar uno de Euromillones, que es de lo poco que nos falta", bromea la lotera, que quiere dar continuidad a su buena fortuna e inundar Piedras Blancas de billetes.