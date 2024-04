Los sindicatos advierten: sin plan industrial nadie garantiza el futuro inmediato de Saint-Gobain

Tanto Damián Manzano, que es el secretario general de la federación de industria de CC OO en Asturias, como José Luis Alperi, que dirige el SOMA-FITAG-UGT, coincidieron en el diagnóstico ayer en la puerta de la planta que la multinacional Saint-Gobain tiene en La Maruca. "Si no comprometemos un plan industrial, un plan de futuro, un plan de inversiones, nadie puede garantizar que Saint-Gobain siga aquí en Avilés en los próximos tres o cuatro años", aseguró Alperi. Manzano fue por la misma línea: "Lo que tiene que plantear la multinacional en la fábrica de Avilés es un plan industrial y no medidas de destrucción de empleo o de falsas recolocaciones".

De momento, la compañía no ha cambiado la línea argumental de la crisis que abrió el pasado día 8: que en unas semanas quieren cerrar para siempre el departamento de parabrisas de Avilés y lo quieren hacer despidiendo a todo el personal que todavía trabaja en el Sekurit de La Maruca.

Los trabajadores se volvieron a concentrar ayer en las puertas de la planta industrial para marcar las líneas que separan a los negociadores: el cese de actividad por un lado, el mantenimiento del empleo por el otro. Por el momento, se han producido reuniones de caracter informal (sin recogida de actas, con cesión de informes sobre el estado económico de la empresa y un plan de recolocaciones, tanto en empresas ajenas a Saint-Gobain en la comarca como en fábricas de la multinacional en todo el mundo). Estas reuniones los trabajadores las interpretan como "toma de contacto y no como promesas".

En este sentido, la compañía propuso organizar "sesiones informativas" para que los trabajadores conocieran de primera mano dónde están las salidas más factibles para los empleados de Sekurit. El sindicato CSI rechazó este tipo de reuniones "porque no se pueden saltar las funciones de la representación social al haber comité de empresa: cualquier información que afecte al ámbito colectivo tiene que pasar por el comité". Como consecuencia de esta decisión, la primera "sesión informativa" prevista para ayer miércoles a las ocho de la mañana fue suspendida.

Los sindicatos advierten: sin plan industrial nadie garantiza el futuro inmediato de Saint-Gobain / Saúl Fernández

La diputada de Izquierda Unida Delia Campomanes estuvo participó también en la concentración de ayer en portería. Dijo: "Reivindicamos los derechos de los trabajadores y nos unimos a las reclamaciones de los sindicatos. Creemos que esta noticia es un nuevo mazazo para Asturias, que se juega mucho con la industria", señaló. "Cada vez más empresas utilizan la deslocalizaciones para maximizar sus beneficios y sin atender a la responsabilidad social".

En este sentido, Manzano denunció: "La empresa está trasladando producción a terceros países, cosa que empezó hace tiempo y que nunca ha renunciado, ni siquiera estos dos últimos años", apuntó el líder de CC OO en clara referencia a los veinte días de huelga del pasado junio de 2022, cuando los trabajadores de toda fábrica pararon las dos plantas productivas avilesinas para evitar los despidos de cuarenta trabajadores. "Hace dos años teníamos cuarenta despidos encima de la mesa, bajaron a veintinueve y todo era por el futuro de Sekurit. En este período que va de junio de 2022 ahora mismo marcharon más de treinta trabajadores con lo que, en teoría, se tenía que haber resuelto el futuro de Sekurit. Bueno, pues no está resuelto", señaló Alperi.

Lo que defiende la empresa, por su lado, es que la fábrica de Avilés da números negativos porque no se venden coches y porque los sueldos de los trabajadores son más altos que en Kénitra, que está en Marruecos.

La plantilla de las auxiliares de Sekurit: "Nos vamos al paro cobrando de no sabemos quién"

"Lo previsible es que nosotros, los trabajadores de las auxiliares de Saint-Gobain, nos vayamos al paro cobrando nuestras indemnizaciones, probablemente, de no sabemos quién", aseguró ayer Manuel López, trabajador de la empresa Sergon, con tarea en las instalaciones fabriles de Saint-Gobain Cristalería. López es uno de los setenta trabajadores de las subcontratas cuyo futuro se ve concernido por la decisión de la multinacional de cerrar su fábrica de parabrisas.

"Nuestra empresa es pequeña, probablemente presentará suspensión de pagos y eso nos dejará en una posición de más debilidad: a nosotros, pero también a los acreedores", aseguró López. "No vemos ningún futuro ante esto. No tenemos ninguna comunicación de Saint-Gobain como empresa y tampoco de nuestra propia empresa. No sabemos nada y pese a esto seguimos trabajando igual, pero sin noticias claras, con incertidumbres, en las peores condiciones", concluyó.

