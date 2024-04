Castrillón ignora qué empresa asumirá la Limpieza a 24 horas del fin del contrato

El mes de mayo comienza en menos de 24 horas y el Ayuntamiento de Castrillón aún no tiene claro qué empresa se hará cargo del servicio de limpieza viaria a partir del día 1 pese a que el contrato ha sido adjudicado a FCC en concurso público. Lo que sí garantizan fuentes municipales es que mañana se limpiarán las calles; lo que colea es la subrogación del personal de Daorje (la concesionaria cuyo contrato expira), algo que el Ayuntamiento –"que en este asunto es un intermediario"– confía en solucionar "a la mayor brevedad".

El pasado mandato, el Ayuntamiento de Castrillón decidió segregar el contrato de limpieza viaria del de recogida de basuras, prestados ambos por Daorje desde 2006, cuando el PP privatizó ambos servicios municipales. Teniendo en cuenta que el contrato estaba cercano a su extinción, el anterior gobierno (IU, PSOE y Podemos) adjudicó a finales de su mandato el contrato de recogida de residuos a Cogersa; eso sí, la medida no sería efectiva hasta la adjudicación de la limpieza viaria.

Daorje, la empresa adjudicataria hasta hoy, planteó un recurso a esos pliegos. Ese recurso fue resuelto y el contrato de limpieza viaria volvió a licitarse; finalmente fue FCC la propuesta para la adjudicación, todo ello después de haber planteado la oferta más ventajosa para los intereses municipales, ya que rebajó en 1,48 millones de euros el precio de licitación máximo.

La adjudicatación de la limpieza fue en marzo; sin embargo, aún no se ha firmado el contrato con FCC porque queda pendiente la resolución de un recurso presentado por Daorje. Todo apunta a que el servicio se prestará desde mañana mediante un contrato de emergencia, una figura administrativa que se mantendrá mientras no se resuelvan las alegaciones presentadas por Daorje, que también participó en el concurso pero no consiguió revalidar la concesión por otros cuatro años más con posibilidad de otro de prórroga .

Por ejercicios, el contrato con la nueva empresa adjudicataria, FCC, supondrá una inversión de 537.705 euros en lo que resta de 2024. Los siguientes tres años la cuantía aumentará hasta los 1.613.116,11 euros, mientras que para el periodo de 2028, hasta el día en el que concluya el servicio, se establece un importe de 1.075.410,73 euros. El contrato cuenta con los informes favorables de las áreas municipales de Obras, Servicios y Medio Ambiente y de la Tesorería.

Por su parte, los camiones de Cogersa comenzarán a operar a partir de mañana en la recogida de basura, que se suma al de residuos orgánicos y de enseres que ya ejecuta desde julio pasado.

