El socialista David Álvarez Suárez (1983) ha sido reelegido alcalde de Pravia en las últimas elecciones con mayoría absoluta. Lleva desde 2015 al frente del Ayuntamiento.

–El PSOE ha perdido un concejal respecto a 2019 y el PP se convierte en la única fuerza de la oposición. ¿Cómo valora el resultado electoral municipal?

–Hago una valoración muy positiva. Hay que tener en cuenta que partíamos de un resultado excepcional y hemos quedado muy cerca de repetirlo, pese a lo complejo del mandato. Si analizamos los datos vemos que hemos superado otra vez los 2.100 sufragios y sacado 10 puntos a la segunda fuerza, más de 425 votos. Nos hemos quedado a un puñadín de votos del octavo concejal, concretamente a 17. Lo natural en estas elecciones era que en la derecha solo sacara representación el PP. No por el tirón de su candidato, sino por los errores que afortunadamente cometió Vox en su estrategia. Digo afortunadamente, ya que personalmente me siento más cómodo con esta composición municipal que con un partido de extrema derecha en la Corporación.

–Los actuales ediles del PP, antes ediles no adscritos tras su salida de Cs, han mantenido una intensa oposición en el último mandato. ¿Cómo cree que serán las relaciones entre ambos partidos en los próximos años?

–Por nuestra parte tenderemos al diálogo. Nunca hemos mirado siglas. Fíjese en el pasado mandato, cuando logramos consensuar dos presupuestos municipales con el Partido Popular. Sin embargo, este hecho no fue posible con los concejales de Ciudadanos, ni antes ni después de su fuga. En el mandato de 2015, se repitió con IU, con Foro y con el propio PP. Por tanto, nuestra trayectoria de diálogo y consenso está acreditada. Continuaremos insistiendo y esperando que no se niegue el diálogo con el gobierno con el único fin de crear un relato.

–En su discurso de investidura afirmó que han saneado las cuentas y apostado por la renovación de servicios básicos para afrontar una etapa más inversora. ¿Qué proyectos hay encima de la mesa?

–Efectivamente, el plan que teníamos diseñado a ocho años se ha desarrollado según lo previsto. Mejora de servicios, de suministros fundamentales y saneamiento de deuda. Esas obras y esa gestión se ven menos, son menos electoralistas y es posible que nos haya generado un pequeño desgaste. Pero somos responsables y cuidamos el dinero público, así entendemos la gestión municipal. Pero bien, una vez solventado este escollo, ahora es el momento de realizar actuaciones de otro calado como la mejora estética de nuestra villa, la puesta en marcha del nuevo gimnasio municipal, la renovación del campo sintético de fútbol, el cambio del alumbrado público de todo el municipio o la mejora de infraestructuras de ocio. La hoja de ruta la marca nuestro programa electoral, que es un contrato con los vecinos.

–También anunció un proyecto de movilidad para la villa y el municipio. ¿Puede concretar algo?

–Justo antes de la pandemia estábamos trabajando de la mano de profesionales para evaluar las necesidades y hacer de Pravia una villa amable para vecinos y visitantes. El proyecto se interrumpió por la pandemia y es hora de retomarlo. Siempre de la mano de expertos en la materia, ya que una virtud de los gestores públicos es reconocer que no son expertos en todo y ponerse en manos de personal específico en materias como puede ser la movilidad.

–El proceso judicial de la piscina climatizada lleva coleando años. ¿En qué punto se encuentra? ¿Repercutirá en las arcas municipales?

–Más que en las arcas, está repercutiendo en el bienestar de los vecinos. Una instalación de estas características debe estar al servicio de la ciudadanía, al margen de disputas judiciales. Si bien es cierto que hasta que no se aclaren algunas cuestiones en el ámbito judicial, no podemos si quiera decidir el modelo de gestión de las mismas, que se obtendrá del estudio económico financiero oportuno, tal y como nos marca la legislación vigente a la hora de retomar o no un servicio.

–El Principado ha ejecutado la ansiada reforma de la carretera Pravia-Vegafriosa. ¿Cuándo se reparará la AS-16?

–Son varias las infraestructuras que necesitan renovarse. La AS-16 es fundamental, así como la carretera AS-352, que vertebra la zona alta de Pravia desde Somao a Vegafriosa pasando por Folgueras, Loro y Villavaler. Trabajaremos de la mano del gobierno regional para que así sea. También están ahí carreteras municipales como Las Piñeras-Villamondriz, que licitaremos este año, y Cañeo-La Barraca, cuyo proyecto está en redacción en estos momentos.

–El equipo de gobierno ha incorporado caras nuevas. ¿Cómo está siendo el proceso de adaptación?

–La suerte que tenemos es que los concejales que no continúan en este mandato siguen formando parte de nuestro proyecto y están participando de manera activa en el traspaso de poderes. Es muy de agradecer que así sea. Eso demuestra que el compromiso y la vocación de servicio público están por encima de ir o no en una lista electoral. Prueba de ello y ejemplo sin parangón de esta vocación es, sin duda, Valle Iturrate.

–¿Qué proyectan para reforzar el sector industrial y el de servicios?

–Hasta ahora, Pravia no tenía suelo industrial con unos accesos dignos y eso era un problema. A partir de ahora sí que podremos comprobar si existe demanda de mercado para desarrollar los 63.000 metros cuadrados de suelo industrial ubicados en el valle de Arango, cuyos accesos han mejorado con la obra de la carretera anteriormente mencionada. Este mandato pondremos además en marcha un centro de coworking y un vivero de empresas para el sector tecnológico para cualquiera que pueda iniciar su actividad en ese tipo de infraestructuras.

–El turismo está al alza en Pravia en los últimos años. ¿Qué planes tienen para atraer más visitantes?

–El pasado mes de diciembre se confirmaba que el Bajo Nalón recibirá una subvención de 1,8 millones de euros para desarrollar un ambicioso Plan de Sostenibilidad Turística. Esto incluye mejora de infraestructuras como el Museo del Salmón y el Museo del Prerrománico, así como la creación de otras nuevas tales como una oficina inteligente de turismo y un área de autocaravanas. También afrontaremos la mejora y la digitalización de los elementos promocionales. Además, hay 75.000 euros para señalizar y promocionar las rutas jacobeas a su paso por Pravia.

–¿Cómo afronta este mandato en general?

–Muy bien. Rodeado de un gran equipo. Con la misma ilusión que el primer día, pero con mucha más experiencia.