A la tercera fue la vencida. La infanta Elena no se pudo ir, como deseaba, con tres ceros de Asturias. No había derribado ningún obstáculo los dos primeros días, pero este domingo la suerte le fue esquiva, echó abajo uno y quedó eliminada a las primeras de cambio en el campeonato en el que participó en la finca Yeguada Maeza, en Sariego. La hermana del Rey no se fue de vacío: su duodécimo puesto del sábado le reportó 40 euros de premio. Algo más se embolsó Cayetano Martínez de Irujo: 40 por un duodécimo el sábado y 25 por un decimoquinto hoy. Nada comparado con los cuartos que se llevó a casa el neerlandés Eric Jr Van Der Vleuten: ganó los tres concursos en los que participó y sumó 2.170 euros en metálico.

Carlos Miguel se encarga de ponerle emoción a las pruebas. Es el locutor. Aficionado a los saltos desde pequeño, antes de coger el micrófono fue jinete. También ejerce como periodista. "Intento explicar lo que pasó, lo que pasa y lo que puede pasar en la pista, para que lo entiendan tanto los aficionados como los que no lo son", señala. Cuenta con la ayuda de la música que eligen "hábilmente" los integrantes del equipo de sonido "para darle vidilla a las pruebas", dice. "Es el mejor comentarista que hay", sentencia una compañera. Daniel Ocaña, de 14 años, y Diego Fernández, de 15, ambos del Club Hípico Astur (CHAS), se cuentan entre los jinetes más jóvenes que compitieron este fin de semana en Sariego. Diego empezó con 7 años a montar ponis y, aunque los caballos son tradición en su familia, subraya que nadie le obligó a ser jinete: "Fue decisión mía". Su familia tienen una yeguada en Luanco, AGR, en la que se crían caballos de salto. Él tiene tres, aunque en Meza solo compitió con dos: "Así les vamos dando descanso". Daniel empezó a cabalgar a los 8 años porque lo llevaban a las pruebas de Las Mesas, en Gijón, y le entró el gusanillo. El ovetense Samuel Álvarez ha trabajado como camarero estos días para la empresa encargada del catering y de atender a los VIPs. ¿Qué beben? "Cafés a saco, mucha agua y, unos pocos, un gin-tonic después de comer. Son gente sana", asegura. ¿Qué comen? Ha habido menús variados, aunque en ninguno faltó la fabada. Tostas, carpaccio, carnes en diferentes preparaciones (ayer, ragú), pescados… "De todo un poco". Paula Alonso e Irene Razola se encargan de la taquilla y las acreditaciones. Tranquilidad por las mañanas, agobio por las tardes por la gran cantidad de gente que se ha acercado estos tres días a la finca Maeza. Trabajan para la empresa que organiza el evento, Oxer Sport, y viajan de torneo en torneo por toda España. La semana que viene, más: a La Coruña. Familia al completo: Isabel Loaiza, madre y abuela; Xavier Ordóñez y Carolina Falla, padres; y sus hijos, Roins Daniel Ordóñez y Samantha Herrera, acudieron este domingo por primera vez a un concurso de saltos. Xavier trabaja en el hotel Artiem, precisamente donde se ha hospedado estos días la Infanta, y al enterarse de a qué venía a Asturias, decidió pasar el domingo en familia en Maeza, conociendo una disciplina que sí gustaba ya desde hace años a Isabel. Todos quedaron encantados con los caballos, en especial los niños. Sobre la ilustre hospedada, discreción: "Todo perfecto". Punto final.