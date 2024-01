Recepción en el Ayuntamiento de Grado a los karatecas moscones que obtuvieron medalla en la Liga Nacional e Iberdrola de Kárate. El Gimnasio Lino, con muchos deportistas del concejo, clasificó a un total de veinte en todas las categorías y modalidades (kata y kumite), de los que siete son del municipio. Se trata de Borja Gutiérrez Marqués, Ignacio Beunza Riesco, Juan Diego González Amortegui, Nicolás Martínez Suárez, Catalina Argüelles Martínez, Daniel Días Tamargo y María Fernández Fernández. Esta última no pudo acudir por encontrarse enferma el día del encuentro en el Consistorio.

En esta liga hay dos fases en las que se clasifican los ocho mejores de cada categoría para la gran final en la que, los que hayan obtenido más puntos, se proclaman "Gran Winner".

En el caso de los deportistas moscones, Daniel Días (Alevín-34k) obtuvo medalla de plata en la primera ronda y logró la de bronce en la gran final de Málaga. Catalina Argüelles (Infantil-42k), fue bronce en la primera ronda, al igual que Ignacio Beunza (Infantil-45k), que también fue plata en segunda ronda y plata en la gran final malagueña.

Nicolás Martínez (Juvenil-60k) obtuvo bronce en la primera fase, y Juan Diego González fue plata en la segunda ronda en Gijón y oro "Gran winner" en la gran final de Málaga. Mientras, María Fernández (Sub 21 y Senior-55k) logró medalla de bronce en primera ronda senior, de plata en segunda ronda Sub 21 y de bronce en la gran final malagueña. Borja Gutiérrez (Sub 21 y Senior-84k) fue bronce en primera ronda Sub 21, plata en segunda ronda senior y oro "Gran Winner" por cuarto año consecutivo en la gran final.