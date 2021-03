El PP de Mieres salió ayer en defensa de la directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, que la pasada semana se vio empujada a presentar una queja ante la Defensora Universitaria tras considerar que había sido descalificada personalmente por sus compañeros de Oviedo a través de una de las publicaciones realizadas en la página oficial de la Escuela de Minas. “Siempre ha destacado como valedora y defensora del campus de Barredo”, apuntó el portavoz municipal de los populares, Fernando Hernández. Partiendo de este reconocimiento, la defensa a Cámara mutó por parte del PP en un duro ataque al gobierno local de IU y, en particular, al alcalde, Aníbal Vázquez.

Fernando Hernández empezó reprochando a Vázquez que no haya salido abiertamente en defensa de la directora del campus: “Al final lo más indignante es la cobardía del regidor ante el ataque sufrido por una persona que lo único que ha hecho es defender con beligerancia, pero con respeto a todos, los intereses universitarios de Mieres”. Una vez puesto el objetivo en el regidor, el portavoz popular descargó el cargador. Para empezar, reclamó a Aníbal Vázquez más contundencia a la hora de exigir nuevas titulaciones y contenidos para Barredo: “El anterior rector ha estado años chuleándolo y lo ha toreado una y otra vez con falsas promesas”. El resultado ha sido, según Hernández, que el demandado grado de Deportes no se impartirá en Mieres, al menos no íntegramente como se lleva demandando desde hace años. “El nuevo rector es partidario de trocear el grado y repartirlo por los diferentes campus y eso después de que lo único que haya hecho IU por la universidad sea colgar carteles en las ventanas”. El PP dio ayer por perdido el grado de Deportes: “Es hacia lo que apunta todas las informaciones que nos llegan”.

El portavoz municipal del PP acusó al gobierno local de IU de “desconocer por completo” el funcionamiento de la Universidad. En esa línea, señaló que no tiene sentido que a estas alturas se demande desde el Ayuntamiento el traslado de Minas desde Oviedo a Barredo: “Es una petición que llega tarde, ya que actualmente se trata de unos estudios que incorporan apenas 60 alumnos al año”. Hernández criticó que el Ayuntamiento “se conforme ahora con pelear por las migajas”. Es más, a su entender la beligerancia del Alcalde en la defensa del campus está en retroceso: “El regidor ha vendido a Mieres para entrar en el área metropolitana”, apuntó sin dar más explicaciones al respecto.

Volviendo a la polémica entre la Escuela Politécnica de Mieres y la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, Fernando Hernández pidió al gobierno local una defensa pública de Asun Cámara. A través de la página oficial de la Escuela de Minas, el centro hace alusión a la noticia publicada en LA NUEVA ESPAÑA bajo el titular “La guerra de Minas: la Escuela Politécnica de Mieres exige una mesa para reordenar el grado”. Y añaden un comentario donde comienzan afirmando que “no es entendible que un Centro de la Universidad tenga la osadía de criticar las lógicas y razonadas aspiraciones de otro centro, que lleva 60 años formando ingenieros/as de minas”. También exponen que “ciertos comentarios que se recogen en la publicación son inexactos y la persona que los realiza –en alusión a Asun Cámara–, creemos que no está muy enterada de ciertos temas y expresa opiniones desafortunadas”. Asimismo, también destacan que “la Escuela de Oviedo no polemiza con nadie lo único que hace es defender sus intereses. La polémica y espectáculo circense es ajeno a la Escuela y no está en su agenda. Se podría seguir y seguir rebatiendo el desafortunado comportamiento de la directora de la Escuela Politécnica de Mieres, pero ya estamos acostumbrados a sus desatinos”.

Confrontación

La polémica entre las dos escuelas que imparten estudios de Minas surgió cuando el centro de Oviedo anunció que pretendía cambiar la denominación de su titulación de grado (que pasaría a ser grado en Ingeniería Minero-Metalúrgica y Energética), incorporando asignaturas como Robótica, Minería espacial o Minería submarina. El planteamiento tuvo el rechazo directo desde la Escuela Politécnica de Mieres, donde señalaron que el centro de Barredo ya contaba con la especialidad en metalurgia y energía en el grado de Recursos Mineros y Energéticos.