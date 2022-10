El campus de Mieres liderará un proyecto europeo para fomentar la creación de empresas

El campus de Mieres formará parte de un proyecto europeo para fomentar el emprendimiento en el ámbito de las materias primas, donde se enmarcan los minerales, los metales o la madera. Una iniciativa que persigue asesorar a los promotores y la creación de empresas en este ámbito, tanto dentro como fuera de la Universidad, y que apuesta también por la minería sostenible y el reciclado.

El proyecto tiene a Begoña Cueto Iglesias, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, como investigadora principal. Cueto señaló que el proyecto busca «generar ecosistemas integrados, aunque se enfoque en las materias primas. Queremos vincular los talentos que tenemos en la Universidad de Oviedo, en los nueve espacios de fomento del emprendimiento que tenemos». La idea «es desarrollar cualquier tipo de acción que fomento el empleo y generar sinergias entre todos ellos para que aprendan unos de otros». De este modo, explicó que en Derecho pueden ayudar en temas legales, «algo necesario en todas las iniciativas de emprendimiento», mientras que en Economía «tienen personas especializadas en el ámbito del marketing», señaló como ejemplos. Se trata de un «emprendimiento transversal, para no ligarlo únicamente al área de la ingeniería; incluso se puede ligar al área de las Humanidades».

El proyecto liderado por la Universidad de Oviedo cuenta con la Universidad de Huelva como socio en España y tiene otros siete socios internacionales procedentes de Finlandia, Alemania, Grecia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Polonia. Más en concreto, las instituciones internacionales que participan son Lapland University of Applied Sciences (Finlandia), Technical University of Georg Agricola (Alemania), International Hellenic University (Grecia), Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara (Rumanía), Mining and Metallurgy Institute Bor (Serbia), Geological Survey (Eslovenia) y Pheno Horizon (Polonia).

El ámbito principal del proyecto son las materias primas, donde se enmarcan entre otras, metales pesados como el cobre, el níquel o el cobalto, pero también las tierras raras, un material bastante escaso y muy demandado, sobre todo por sus aplicaciones relacionadas con las tecnologías.

Se trata esta de una iniciativa más dentro de los proyectos que se enmarcan dentro del plan estratégico del campus de Mieres, que también pretende la creación de un instituto de investigación en materias primas que se presentará próximamente. De forma previa, también se han dado a conocer en los últimos meses y días otros proyectos. El último de ellos ha sido el nuevo Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (Cuida). La aspiración de este nuevo centro es convertirse en una herramienta de dinamización e innovación, de transferencia de conocimiento y tecnología, que actuará de nexo entre los diferentes agentes de la comunidad del agua. Se ubicará en el edificio de investigación del campus de Barredo y se dedicará a la «búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el agua y sus usos», en un momento clave, ante la creciente escasez de este recurso. El espacio centralizará las investigaciones de la Universidad de Oviedo en este campo.

A esto se suma el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), ya asentado en el campus de Mieres; así como el Instituto de Patrimonio Cultural, también anunciado por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al dar a conocer los planes que tenían para Mieres. El objetivo último, como había señalado, «es crear un eje científico-tecnológico transformador entre el campus de Gijón y el de Mieres, para dar continuidad a esa milla del conocimiento de la Universidad de Oviedo».

Tampoco se puede olvidar el trabajo que realizan los más veteranos del campus de Mieres, como son los miembros del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Un plan estratégico que, como había publicado LA NUEVA ESPAÑA, también supondrá una fuerte inversión económica para el campus de Mieres de cuatro millones de euros en varias anualidades.