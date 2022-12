Industria afronta 2023 con el mayor presupuesto de estos últimos años, con 116 millones para fomento de la actividad empresarial

La Consejería de Industria contará en el año 2023 con el mayor presupuesto de la legislatura: 307.682.345 euros. Así lo aseguró el Consejero del Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, que presentaba el borrador de las cuentas regionales para su departamento. "Es un presupuesto récord, que aumenta en 37,57 por ciento el de 2022, y que contará con los fondos europeos que vamos a recibir tanto del mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Fondos de Transición Justa", apuntó el responsable regional, para asegurar que habrá dos ejes principales en estas cuentas: "La lucha contra el desempleo a través de las políticas activas de empleo y el apoyo a empresas y al tejido productivo para apoyar su transformación y su diversificación, e impulsar la economía regional dentro de un contexto post pandemia y con un enfriamiento económico por la invasión de Ucrania". El Consejero estuvo acompañado en la comparecencia por el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y por todo se equipo de directores generales.

En lo referente a la lucha contra el desempleo, Fernández explicó que el Servicio Público de Empleo asturiano (Sepepa), contará con 158.616.364 euros, lo que supone un 13,84 por ciento más que el año pasado. "De este importe es significativo que la inversión real y directa es de 141,5 millones, la más alta de la legislatura", dijo. "En comparación con la primera cifra que manejamos en el año 2020, hay un incremento de 45 millones, de casi un 50 por ciento", apostilló. "Queremos apoyar la inserción en el mercado laboral de los más desfavorecidos, y podemos decir que no habrá desempleado en Asturias que se quede atrás, ya que para cada persona se desarrollarán los programas adecuados", subrayó.

Destacó Fernández el especial protagonismo de las políticas de empleo para jóvenes, con 6 medidas específicas. "Se refuerza el programa Joven Ocúpate con 5,4 millones de euros; se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas de 1,2 millones de euros para favorecer la contratación en prácticas de jóvenes universitarios; también en colaboración con la Universidad se pondrán en marcha en Oviedo y Gijón dos oficinas de orientación laboral; en cuarto lugar se consolidarán la partida de apoyo a las empresas que acogen a jóvenes que cursan la FP Dual con 1,08 millones; y también se dará continuidad a los nuevos programas Joven Investigo y el programa de primera experiencia laboral en administraciones públicas".

Fernández apuntó que el Sepepa aumentará hasta los 14 millones los fondos para los planes de empleo locales y también se ampliará hasta el millón de euros el crédito para la contratación de agentes de desarrollo local, tal y como nos habían pedido los ayuntamientos.

Apoyo empresarial

"Lo que vamos a hacer es reforzar los mecanismos y las líneas de apoyo a las empresas, a las pymes y a los autónomos, al objeto de mejorar su competitividad y permitir una progresiva adaptación del tejido económico asturiano a los desafíos de la transición ecológica y la transformación digital", apuntó el Consejero respecto a la segunda gran línea del presupuesto de Industria para 2023.

En este ámbito, aportó algunas cifras. "Se destinarán 116,48 millones al fomento de la inversión empresarial, a la promoción del emprendimiento, a la adaptación del tejido productivo hacia un modelo descarbonizado y a la diversificación de la economía regional", apuntó el Consejero, para destacar que "el apoyo directo a empresas supondrá un 38 por ciento del presupuesto de Industria". "Casi 40 euros de cada 100 se destinarán a ayudar a la iniciativa privada, que es el motor de la economía asturiana", apostilló. A modo de novedad, Fernández anunció un acuerdo con la Federación de Empresarios (FADE), dotado con 100.000 euros, para fomentar el crecimiento empresarial.

Enrique Fernández se refirió al presupuesto específico del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa): "crece un 16%, hasta 45.698.511 euros, de los que 24,27 millones se dirigen al desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas en todas sus vertientes en las partidas de este organismo vinculadas a la Consejería de Industria". Además, a modo de novedad, apuntó que se destinarán "destinará 3 millones a convocatorias para proyectos de economía circular, de promoción de la cadena de valor de las energías renovables en ámbitos como el almacenamiento energético y el hidrógeno verde y para la diversificación de la industria".

Pese a reconocer que el Principado no hay podido ofrecer todos los recursos reclamados por los Ayuntamientos, el responsable regional también quiso destacar que "se refuerza un 198,2% la línea de mejora y desarrollo de suelo y techo industrial, hasta 1.500.000 euros, para impulsar la actividad y el asentamiento empresarial en pequeños municipios". "Es una partida en la que los ayuntamientos nos habían pedido más fondos, pero no hemos pedido incorporarlos, lo que no quita para que en el caso de que haya excedente en otras partidas, se pueda ampliar a futuro".

En cuanto a los autónomos, el Principado destinará en sus cuentas hasta 1,5 millones (500.000 euros más que el anterior ejercicio) las ayudas al fomento del empleo autónomo, "la denominada tarifa mixta, con el objetivo de promover la incorporación de 2.500 personas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos".

En el caso del área de Comercio, Fernández aseguró que no solo , se refuerza el plan de digitalización, hasta sumar 3,18 millones, sino que se pondrá en marcha un programa, acordado con la Unión de Comerciantes de Asturias, de bonos al consumo en establecimientos de proximidad, dotado con 1,1 millones.

Transición energética

Por último, Enrique Fernández quiso poner en valor los fondos destinados por Industria para la remodelación hacia un modelo de industria descarbonizada. En este sentido, apuntó que habrá para empresas privadas "32,84 millones de euros en ayudas directas en temas de eficiencia, autoconsumo e incorporación de energías renovables". "El objetivo es poder hacer más ágiles la tramitación de las convocatorias en las diferentes líneas de ayudas, que contarán con unas bases comunes", dijo. Además, agregó que para estas subvenciones no solo podrán optar las empresas grandes, medianas y pequeñas, sino también empresas dedicadas al comercio o incluso clubes deportivos.

Para finalizar, el Consejero de Industria se refirió al impulso que se dará a FAEN, la Fundación Asturiana de la Energía, como coordinadora de un nuevo órgano, el Observatorio de Transición Justa, a la continuidad que se pretende dar a los proyectos de restauraciones mineras, especialmente en el Occidente "donde están las mayores restauraciones de España e incluso de Europa", para los que se invertirán 38,7 millones de euros.