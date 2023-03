"Me quedé libre": en libertad con cargos el detenido por golpear con un martillo en la cabeza a una joven en Sama

Era obvio que estaba ocurriendo algo en el juzgado. Un grupo de chavales, nerviosos y con el móvil en la mano, estaban a la puerta del edificio de la Calle Dorado de Sama este mediodía. Se trata de amigos de la joven que, hace algo más de una semana, fue atacada cuando hacía deporte en el paseo fluvial. Un desconocido la golpeó brutalmente con un martillo, y tuvo que ser trasladada al hospital: "Lo detuvieron ayer y ella tuvo que venir ya a reconocerlo", explicaron.

La Policía Nacional, efectivamente, detuvo en la jornada de ayer al hombre en Ciaño. Tiene 35 años, lleva solo unos meses viviendo en el distrito langreano. Esta mañana ha declarado ante el juez, que ha decretado su libertad provisional con cargos. A petición de la Fiscalía de Asturias, se impusieron dos medidas cautelares: prohibición de acercarse a la víctima y de comunicación con ella. Esta resolución fue un jarro de agua fría para los allegados de la víctima: "Pensábamos que no quedaría libre, nuestra amiga lo ha pasado muy mal".

Días muy duros para ella y para su familia. La víctima compartió el relato de los hechos en LA NUEVA ESPAÑA. Según explicó a este diario, iba caminando por el puente que enlaza Ciaño con El Entrego, dándose un descanso de correr, cuando sintió dos golpes en los hombros. El tercer golpe fue en la cabeza: "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo y vi mucha sangre", afirmó. Se dio la vuelta "y vi a un chaval joven y un martillo en el suelo". "No lo conocía de nada, no le había visto en mi vida", aseguró la chica, aunque había matizado que recordaba perfectamente su cara y que era capaz de reconocerlo si lo volvía a ver.

Y así ocurrió. La joven fue llamada para el reconocimiento de su presunto agresor en la tarde de ayer. "No le cabía ninguna duda de que era él. Por la cara, por el cuerpo... incluso ha reconocido sus andares". El hombre pasó la noche en dependencias policiales. Los agentes encargados del caso seguían redactando el atestado, que fue entregado a la autoridad judicial poco antes del mediodía de hoy.

La investigación

Uno de los puntos en los que se ha centrado la investigación es en conocer si era la primera vez que este hombre agredía a una mujer -o lo intentaba- en el paseo fluvial del Nalón. En la concentración de apoyo a la víctima, convocada en la tarde del pasado jueves en Langreo, hubo varias vecinas que aseguraron que se habían producido otros intentos de ataque similares en la zona. Extremo que, por el momento, no han confirmado fuentes oficiales.

Ha llegado en el coche policial a los juzgados, en torno a las 13.30 horas. "Nuestra amiga no lo conoce y nosotros tampoco, no lo habíamos visto hasta ahora mismo", han comentado los jóvenes. Estaban escribiendo a la joven, manteniéndola al tanto: "Está muy nerviosa". La propia familia de la víctima afirmó a este diario que el hombre "podría haberla matado" porque el golpe fue "muy cerca de la sien". Si bien se ha recuperado bien de las heridas físicas, se siente afectada psicológicamente.

Los jóvenes no ocultaron su disgusto cuando vieron al hombre salir del juzgado, ya sin esposas y llevando unos papeles en la mano derecha. "No nos parece bien que quede libre, la verdad", han señalado. El presunto autor de los hechos, a preguntas de este diario, no quiso contar su versión de los hechos. Se limitó a pronunciar un escueto "me quedé libre".