El gobierno local de Mieres invoca el plan de Oñón para que el Principado construya pisos en la ciudad: "Queremos soluciones, no excusas"

El gobierno de Mieres (IU) demanda proyectos públicos de vivienda en el concejo sin más demoras. El equipo de Aníbal Vázquez recuerda al Principado que la entidad pública Sogepsa dispone de 30.000 metros cuadrados en Oñón para el desarrollo de actuaciones residenciales. La confusa afirmación que este miércoles hizo la consejera de Derechos Sociales del Principado, Melania Álvarez, al apuntar que el aprovechamiento de estos terrenos "tiene complicaciones", ha molestado a los gestores municipales.

"Las declaraciones realizadas por la consejera Melania Álvarez confirman que Mieres no existe para el Principado. De un Gobierno se esperan soluciones, no excusas", señala el vicealcalde y portavoz del gobierno local, Manuel Ángel Álvarez. Los responsables municipales apelan a los 30.000 metros cuadrados de Oñón que están en manos de Sogepsa desde hace 20 años y no comprenden el planteamiento de la dirigente autonómica socialista cuando apunta que el aprovechamiento de la parcela "tiene complicaciones".

"La única complicación es que el Gobierno regional no quiere invertir en Mieres", indica Álvarez. Al gobierno local no le consta que haya ninguna traba administrativa ni urbanística que impida el desarrollo de un proyecto residencial en Oñón. De hecho, el viejo barrio se demolió en su momento para dar paso a un plan urbano con más de 200 pisos que nunca se ejecutó.

El nuevo desacuerdo entre Ayuntamiento y Principado parece girar en torno a la localización de un futuro proyecto residencial en Mieres. De las palabras de la Consejera se desprende que el Gobierno regional no está por la labor de desempolvar el viejo plan de Oñón. "El trabajo y la colaboración entre administraciones sigue siendo la tónica y, por supuesto, no dejamos de lado la preocupación de las personas jóvenes", apuntó Melania Álvarez. Pero "se requiere de la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento para arrancar una promoción", precisó. Sin aclarar queda el motivo por el que Oñón no es una opción. Y el Ayuntamiento no cede en este punto: "No vemos razón alguna para no aprovechar los terrenos de Oñón, salvo que haya algún interés político o económico de otro tipo".

Las críticas por la ausencia de promociones públicas residenciales en Mieres entronca con el retraso que acumula otro proyecto a medio camino entre lo habitacional y lo social. "Hace tres años la Consejera anunció el inicio de las obras de construcción de los apartamentos para personas mayores de Turón y aún no han sido capaces de contratar el proyecto. La historia se repite, cuando se trata de invertir en Mieres, todo son excusas", apunta Manuel Ángel Álvarez. Sobre este proyecto, Melania Álvarez apuntó el miércoles que se está redactando ya la licitación del proyecto. Se trata de una antigua reivindicación vecinal y del gobierno local, que dotará al concejo de unas instalaciones "pioneras" en Asturias. Aunque ya hay apartamentos tutelados en otras localidades de la región, la intención del Principado es impulsar un proyecto "totalmente innovador" para el valle.

Rehabilitación

La actuación conllevará la rehabilitación de parte de las instalaciones del antiguo colegio de La Salle. El proyecto contempla alcanzar las 44 viviendas.

A la espera de novedades sobre la licitación, en el actual marco preelectoral ya no parece haber margen para la paciencia. "No es casual que Mieres sea el sexto municipio por población de Asturias pero no esté en ninguno de los planes de inversión para rehabilitar vivienda, y eso que tenemos uno de los parques más envejecidos de Asturias. También debe ser casualidad", ironiza Manuel Ángel Álvarez. Y añade: "La historia siempre es la misma: Mieres siempre se queda fuera. Cambian las excusas, pero no el resultado final".