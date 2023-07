"Nunca vi un acoso tal como el que tenemos por el traslado de Minas", afirma en Mieres el Rector de la Universidad

"Yo solo digo que nunca he visto un acoso personal e institucional tan grande y grave en la Universidad como en este caso". Así de tajante se mostraba el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al ser preguntado por el traslado de los estudios de Minas a Mieres y la oposición que, fundamentalmente desde Oviedo, están encontrando para llevar adelante el plan de equipo directivo universitario. Eso sí, Villaverde dejó claro que el grado de Minas se trasladará a Barredo el próximo mes de septiembre.

En la presentación de las Jornadas Doctorales que se celebran por decimosegunda ocasión en el campus de Mieres, y cuestionado por el citado traslado de los estudios, el Rector comenzó asegurando que "no voy a hablar sobre Minas porque no quiero seguir alimentando una bola que alimentan otros. Yo no sé los goles que nos meterán o les meteremos en el partido de fútbol, pero yo lo que quiero es hablar en positivo". Y en esa línea indicó que "creo que hay personas en esta región que no acaban de entender que el único empeño que nos mueve es que Asturias tiene que tener estudios de Minería, y los estudios de Minería van a funcionar porque ya están funcionando en este campus". "En unos días se verán las tasas de empleabilidad en el informe que presentaremos desde la Universidad de Oviedo", aseguró.

Cuestionado sobre si la gente a las que se refería era el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el Rector evitó contestar y se salió por la tangente: "De lo que hay que hablar es de los dos grados nuevos que tenemos en la Universidad, de toda la actividad ingente e intensa que se está haciendo en el campus de Mieres: hay un curso sobre energía ligada al mar que está siendo un éxito, el equipo directivo se reunirá hoy con una gran empresa que busca ingenieros en este campus, Acciona estuvo buscando también profesionales aquí...". Agregó que "aquello que nosotros presentamos como unas bases para la planificación académica de este campus hace ya dos años, en abril de 2021, hoy es una realidad".

Fue cuando se le preguntó por si en algún momento había imaginado que ese traslado de Minas a Mieres iba a terminar incluso en el juzgado, cuando Villaverde fue más tajante: "Yo solo digo que nunca he visto un acoso personal, institucional tan grande y grave en la universidad como en este caso". Y dejó claro que "el traslado se va a hacer y en septiembre empiezan aquí los estudios".

Jornadas

El Rector de la Universidad de Oviedo presidió el inicio de las jornadas doctorales que se desarrollan en Mieres y que calificó como "importantes", algo que justificó en que "dan visibilidad a todo ese talento investigador que atesora la Universidad de Oviedo, y por tanto, Asturias". "Hay un discurso que es casi ya un mantra de que hay una pérdida de talento, y esto demuestra que no es así, que aquí hay mucho talento, que además se inicia en la investigación de alta exigencia", sostuvo, para agregar que "estas jornadas son como un centro de alto rendimiento para estos casi 200 estudiantes que se dan cita aquí".

Para Villaverde, las jornadas doctorales "son una manera muy efectiva de generar sinergias y transversalidad entre los doctorandos y doctorandas. Es un espacio donde intercambiar ideas y que crea un sentimiento de comunidad universitaria muy importante". Por último, ofreció una tercera razón que hacen valiosas las jornadas, ya que suponen, apuntó, una forma de integrar a estos jóvenes doctorandos, que dan el salto de su vida de estudiante a la vida de doctorando. Estos talleres son una forma suave y muy cuidada de integrarlos en la vida de la Universidad".

Villaverde, sobre la posible fuga de talento en la región, fue tajante: "El talento sí se retiene en Asturias". En cualquier caso, prosiguió, "el discurso de la retención o no del talento tiene que ver con una idea que yo creo ya un poco anticuada, porque hoy no hay límites físicos ni espaciales". "La gente se mueve y tiene intereses claros, y si hay alguien que quiere hacer su tesis en Oxford, se va a ir. Pero afortunadamente la mayoría se queda aquí", concluyó.

Un total de 192 estudiantes de doctorado participan en estas duodécimas Jornadas de Doctorado de la Universidad de Oviedo que tienen lugar en el Campus de Mieres. Esta edición cuenta con la participación de 15 investigadores sénior, de todas las áreas de conocimiento, con reconocido prestigio y experiencia, que van a compartir puntos de vista con los doctorandos y a dinamizar las sesiones de micropresentaciones y pósteres. En total se presentarán 58 pósteres realizados por estudiantes de doctorado correspondientes a las distintas áreas del conocimiento: Arte y Humanidades (9), Ciencias (13), Ciencias de la Salud (10), Ciencias Sociales y Jurídicas (17), Ingeniería y Arquitectura (9). La sesión estará dinamizada por los profesores de la Universidad de Oviedo.