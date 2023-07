"Es el timo de la estampita", claman los enfermos neurológicos sobre el Credine de Langreo

La solución más lógica no siempre es posible. Como lo que ocurre en Barros (Langreo): asociaciones regionales de enfermedades neurológicas se ciñen al espacio de las antiguas escuelas para ofertar terapias, mientras que el Credine (Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas) –a menos de un kilómetro de distancia– hace eco de todos los metros cuadrados que tiene vacíos.

Las entidades han reclamado en múltiples ocasiones un traslado, pero la respuesta siempre es la misma. Según el Imserso, que gestiona las instalaciones, la cesión de espacios no se contempla entre los usos de este recurso. A día de hoy, solo están ocupadas catorce de las noventa plazas del centro de día. Otros servicios, como el "residencial", ni siquiera están claros. "Somos víctimas de un timo de la estampita", lamenta la presidenta de la asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Asturias, María José Álvarez.

Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) Asturias, lo explica más templada. Deja claro que "estamos muy agradecidos del espacio que nos cede el Ayuntamiento en las antiguas escuelas de Barros". Un equipamiento que "está bien", pero que nada tiene que ver con el Credine. "Lo hemos consultado ya y no está permitido un traslado. Sí se abre la puerta a la organización puntual de actividades, como congresos o jornadas de formación".

"Para hacer esto, es mejor que no hagan nada", clama la presidenta de ELA Asturias. María José Álvarez destacó que le parece "una falta de respeto" que "no se tenga en cuenta a las asociaciones de afectados para el aprovechamiento del recurso". "Ya no hablo del uso físico del espacio, si no de la planificación; lo que hay ahora no es lo que Asturias necesita", apunta. Asegura que el centro de día "solo funciona tres horas durante tres días a la semana". "Es lamentable".

Y otro problema. Mientras no haya transporte –actualmente en tramitación–, el Credine "no solo dará pocos servicios, sino que solo estarán disponibles para los que viven cerca". La presidenta de ELA Asturias considera que la gestión del recurso debería tener en cuenta el número de diagnosticados en Asturias de cada enfermedad. En el caso de la ELA, la asociación tiene constancia de diez diagnosticados en las Cuencas. Son un total de 129 en toda la región.

Residencia

Preocupa que no haya fechas para el recurso "residencial". "En el caso de la ELA, lo que yo más conozco, hablamos de personas jóvenes que no pueden ser ingresadas en una residencia al uso. Para eso se creó el Credine, o para eso nos dijeron que se había creado". "Después de décadas esperando porque terminara la construcción, ahora nos encontramos con esto. Estamos peor que antes porque nos tienen muy cabreados", clamó María José Álvarez.

Un "cabreo" que se extiende a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Asturias. El presidente, Ernesto Suárez Grande, apuntó que "lo que hay ahora mismo es un ambulatorio gigante que ni siquiera se llena". También llamó la atención sobre los programas de apoyo a las familias. "Según parece, solo funcionarán de lunes a viernes".

Estos recursos de "respiro" familiar son muy demandados por las personas diagnosticadas. En algunos casos, los enfermos asturianos tienen que trasladarse al centro especializado más cercano, en San Andrés del Rabanedo (León).