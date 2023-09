Vestir como una reina es posible. La Reina Letizia ha vuelto a demostrar en su última visita a Asturias, para la inauguración del curso de FP en el CISLAN de Langreo, que es posible reinventar un look centrado en una prenda "low cost" (o de precio asequible).

La monarca acudió a la apertura del año lectivo en el centro de Formación Profesional de Langreo. Como suele ocurrir en todas las visitas de la Reina Letizia a Asturias, su tierra natal, su presencia causó gran expectación entre el público. Todos querían hacerse una foto con ella.

No pasó tampoco desapercibido su look. La prenda central fue una chaqueta tweed que la monarca ya había lucido con anterioridad. Se trata de un diseño por debajo de la cadera, con escote redondo y bolsillos de parche. Se completa con los bajos desflecados y con botones dorados. La Reina Letizia había estrenado esta prenda el pasado mes de marzo, para el anuncio del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2023.

Pero lució muy distinta en esta ocasión porque la monarca completó su look, para la visita al CISLAN, con un cinturón ancho y negro. La chaqueta de tweed, una buena idea para el entretiempo, es de la firma Massimo Dutti.

Desafortunadamente, ya no es posible "copiar" al dedillo este look porque la prenda ya no está disponible en la página web de la tienda. Pertenece a la colección de la pasada primavera.

Eso sí, las distintas tiendas de Inditex -el gigante de la moda español al que pertenece Massimo Dutti- tienen este otoño distintos modelos similares.

El precio de la chaqueta rondaba los 150 euros; aunque era posible conseguirla a un precio menor en las rebajas.