El arte de resistir: Paco Bezerra inaugura, con éxito, el ciclo en el que Mieres "rescata" a artistas censurados

El reto era difícil. Paco Bezerra –Premio Nacional de Literatura Dramática 2009 y Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2021, entre otros reconocimientos– representó en Asturias por primera vez la lectura dramatizada de su obra "Muero porque no muero (La vida doble de Santa Teresa)". Lo hizo con cuarenta y cinco personas, algunos con experiencia en la interpretación y otros no. Y el más difícil todavía: Bezerra no sabía quién era profesional y quién no. Montaron la obra en tres días. Y, en este caso, todo lo que podía salir mal salió bien. El público llenó el Auditorio "Teodoro Cuesta", los aplausos se alargaron cuando el telón ya estaba abajo.

Y así abrió ayer la concejalía de Cultura de Mieres, que dirige la concejala Rocío Antela, su ciclo "Caja de Resistencia". Una programación que llevará al escenario a artistas que han sido vetados por gobiernos de otras comunidades autónomas. A Bezerra, que en "Muero porque no muero" narra la historia de Santa Teresa de Jesús tras resucitar y descubrir que tiene su alma pero no su cuerpo, le censuró la Comunidad de Madrid (presidida por Isabel Díaz Ayuso, del PP). "Es una propuesta que acepté muy gratamente. Es cierto que, en momentos en los que a un artista muchos ayuntamientos y muchos políticos le dan de lado, que aparezca alguien con una red es de agradecer. Gracias al Ayuntamiento de Mieres por esta iniciativa", apuntó el artista minutos antes de salir al escenario. Las normas de Paco Bezerra, eso sí, eran estrictas: nada de grabaciones ni fotos durante la representación. Por eso, la imagen que acompaña a esta información es de los participantes en esta pieza artística antes de empezar la lectura dramatizada, en el pase para la prensa. Del argumento, mejor no desvelar mucho más. Solo eso: que Santa Teresa de Jesús vuelve a la vida, sin cuerpo, y tiene que ingeniárselas para encontrar cobijo a su alma. El resto, mejor descubrirlo. Hay historias que es mejor sentirlas que contarlas.