Los vecinos de Mieres se unen en defensa de Requejo y exigen actuaciones urgentes para regenerar el histórico barrio

Los vecinos del barrio mierense de Requejo llevan desde el verano en pie de guerra por la situación que atraviesa una de las zonas más emblemáticas de Mieres. Denuncian delincuencia, ruidos, suciedad y sobre todo, peligrosas casas en ruina cerca de venirse abajo, fruto de una parálisis urbanística de muchos años. Y pese a que el Ayuntamiento de Mieres aún no les ha dado solución, han encontrado un aliado en la Agrupación Vecinal de Mieres. La asociación, que aglutina a la mayor parte de los colectivos vecinales del concejo, les ha dado su apoyo, y exigen al gobierno local que actúe cuanto antes en la rehabilitación del emblemático espacio.

El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, es claro: "Es una vergüenza que el barrio de Requejo esté como está, porque no solo es la plaza sidrera, sino que también hay un barrio detrás donde los vecinos están sufriendo infinidad de percances que no deberían sufrir". Díaz Marentes apunta a que si bien la obsoleta normativa urbanística impide llevar a cabo determinadas actuaciones de restauración, "hay situaciones de ruinas urgentes que se pueden solucionar, y que deberían de llevar ya arregladas mucho tiempo". No son pocas las viviendas que presentan un estado ruinoso, peligroso tanto para los vecinos como para los ciudadanos y turistas que decidan dar un paseo por el interior de este tradicional espacio mierense. "En otros puntos de Mieres se han derribado los edificios que están en ruina y suponen un peligro, tal y como se ha venido haciendo en la villa, o en otros puntos del concejo, fuera del casco urbano", apuntó el responsable vecinal.

Díaz Marentes quiso mostrar su respaldo "absoluto e inequívoco" a los vecinos de Requejo y a sus demandas concretas. "Tiene problemas con vecinos conflictivos y también de falta de limpieza, y aquí sí que no sirve la excusa del plan general de Ordenación, que ya debería de estar aprobado después de más de 20 años". En este sentido, el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres instó al gobierno local a "que se ponga a trabajar en dar respuesta a las demandas de los vecinos, cuyas peticiones no solo son razonables, sino que también son justas, puesto que lo único que están reclamando es un lugar digno para vivir".

El responsable vecinal aseguró que desde su colectivo ya se trabaja en presentar una moción a los diferentes grupos políticos para que la defiendan en el Pleno municipal, toda vez que la presentada por los propios vecinos de Requejo no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de los representantes municipales. "Esperamos que más pronto que tarde se dé una solución, porque queda muy bonito decir que tenemos una de las plazas sidreras más importantes de Asturias, pero después no hacer nada para conservar y rehabilitar el barrio que la alberga", señaló Díaz Marentes.