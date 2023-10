Rebelión vecinal en Mieres por la parada del AVE: "No renunciaremos a ella"

Una antigua polémica, otra vez encendida. La Agrupación Vecinal de Mieres exige al Ayuntamiento que "no renuncie" a la parada de Alta Velocidad en el municipio. Aseguran que el concejo es el lugar "idóneo" para recibir los trenes rápidos en Asturias, ya que "hay posibilidades reales para construir una nueva estación de envergadura". Apuntan, principalmente, a dos parcelas "disponibles y ahora desocupadas": la de Reicastro, propiedad de Hunosa; y la de la antigua fábrica de Mieres Tubos, "que está a disposición".

La reivindicación de los vecinos, con Arsenio Díaz Marentes al frente, es problemática. El lugar previsto para recibir la Alta Velocidad en Asturias, por el momento, es Pola de Lena. Es la localidad de cierta envergadura que se encuentra más próxima al intercambiador de vías de Campomanes (que cambiará el trazado de alta velocidad a convencional).

Los vecinos sospechan que "la dejadez" de Mieres con la parada de Alta Velocidad podría estar relacionada con "la ideología". Y es que tanto Mieres como Lena están gobernados, a día de hoy, por Izquierda Unida. "Esto no es una acusación, es una pregunta que se hace cualquier ciudadano y que nos gustaría que nos respondieran de forma pública". Lo que "no es de recibo", apuntó Díaz Marentes, es que "el gobierno de Mieres no haya hecho nada en los últimos años existiendo, como existen, dos lugares que son ubicaciones perfectas para la parada del AVE en Asturias".

La principal ubicación, que los vecinos ya habían propuesto años atrás, es el terreno urbanizado en Reicastro. Una parcela de Hunosa que, inicialmente, iba a dedicarse al asentamiento de empresas. A día de hoy, por diferentes motivos, ningún proyecto ha fructificado. "Hablamos de una parcela que está justo al lado del trazado ferroviario y está urbanizada. Sería tan fácil como levantar la estación en esta ubicación", apuntó Díaz Marentes.

La otra opción que ponen los vecinos sobre la mesa es la antigua factoría de Mieres Tubos. "En este caso no es que esté próxima al trazado ferroviario, es que el trazado prácticamente cruza la finca", aseguró Díaz Marentes. La Agrupación Vecinal de Mieres lleva ya unas semanas trabajando en una propuesta que llevarán al Ayuntamiento porque consideran que "la opción actual no es la adecuada para el conjunto de la ciudadanía".

En Lena

La "opción actual" a la que se refieren es la parada de la Alta Velocidad en Pola de Lena. El Adif (Administrador de Infraestructuras) ha anunciado ya una inversión de casi cuatro millones de euros para mejorar y ampliar la estación actual. También está prevista una mejora en el entorno, con la construcción de unos ascensores para adecuar la accesibilidad desde la plaza Alfonso X El Sabio (actualmente, ambas zonas se comunican con unas empinadas escaleras).

"Da igual lo que hagan, no hay espacio suficiente para que la de la Pola sea la parada central del AVE en Asturias, si es que ese es el plan", apuntó Díaz Marentes. Que añadió, a renglón seguido, que "no es de recibo que, actualmente, aún no sepamos cómo llegará la Alta Velocidad; ni dónde parará, ni cómo se comunicará con el resto de grandes ciudades de Asturias".

También considera "indignante" que, hasta ahora, Mieres "solo haya pedido unas obras para la estación actual, con todo lo que podríamos tener por delante". Pide a los responsables municipales que, si hay razones ideológicas detrás de su "falta de atención a esto", que abandonen "su postura". "Puede ser muy dañino para el municipio; estamos perdiendo una oportunidad única".