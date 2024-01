El sector del esquí exige al Principado que "acabe la estación" de Fuentes de Invierno

El sector del esquí en Aller está que trina por la ausencia de inversiones en Fuentes de Invierno. La falta de un sistema de innivación artificial, en una temporada como la actual, en la que la fabricación de nieve está siendo capital a la hora de poder mantener abiertas las pistas –como ocurre en el resto de los complejos de la Cordillera– ha sido la gota que ha colmado el vaso de un sector que ve "cómo todas las inversiones se van para Pajares, y aquí nada".

Armando Valdés, presidente de la asociación Aller Experiencias y director de la Escuela de Esquí y Snowboard de Fuentes de Invierno pone un ejemplo de la situación actual: "Se nos vendió una moto en 2007 sin la mitad de las piezas". "Los generadores o la falta de electricidad era temporal, pero se ha convertido en definitiva", remacha Valdés.

Para el responsable del sector empresarial, "todas las promesas que nos hicieron, después de 17 años, no se cumplieron". "La última inversión es del año 2018, cuando se amplió el parking, pero es que la estación está sin terminar". En este sentido, indicó que "para poder esquiar es necesaria la nieve, y en temporadas como esta, en la que la nieve artificial es un elemento diferenciador, no podemos competir". "De nada vale poner autobuses o el AVE si no hay nieve, y si queremos que la estación sea competitiva, Fuentes de Invierno necesita un sistema de innivación artificial", agregó.

"Entendemos que hay un abandono total de la estación, que está sin terminar. No pedimos nuevas inversiones, sino que se acabe lo que se prometió", dijo Valdés, para finalizar explicando que "el sector turístico vinculado a la Estación Invernal Fuentes de Invierno se siente defraudado, quemado y desmotivado".

Mientras, Enrique Joglar, del bar "O Norte" de Felechosa, agrega otro factor: "Es sangrante lo de no tener baños en la zona media, porque los usuarios y los trabajadores tienen que bajar cada vez que lo necesitan", apunta. "Todo el dinero se va para Pajares, y aquí también se tiene que invertir", asegura.

Por último, Pedro Cortizo, de la Casona "El Castañíu", se muestra enfadado por la falta de inversiones. "Se debe terminar la estación; no adornarla con llamativos equipamientos, sino dotarla de lo más básico. Del resto se encargarán sin duda las empresas y los profesionales alleranos, como siempre, con trabajo, esfuerzo y dedicación", aseguró.