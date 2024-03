El Sotón está de moda: el antiguo pozo acogió el primer gran desfile de diseñadores de las Cuencas

Todo empezó como empiezan muchas cosas que acaban siendo un éxito, con dos amigas tomando una caña. Una de ellas era Silvia Barbón y otra una trabajadora de Hunosa. Fue en Oviedo, tras un desfile en la fábrica de armas de La Vegaa, y claro, a las dos se les vino a la cabeza el pozo Sotón, en El Entrego, en San Martín del rey Aurelio. La antigua explotación minera se ha convertido en un centro de experiencias turísticas y cada vez más en un centro de dinamización de la comarca.

Por la izquierda, Ardines, Julio González Zapico, director general de Comercio, Teresa Laso e Íñigo Zaldívar» | D. O. / David Orihuela

Barbón y su tías Rosa y Yolanda Roces están detrás de la marca "Yes50". "Somos de Sotrondio, en la etiqueta de nuestra ropa pone Sotrondio", insistían ayer, ajetreadas, minutos antes de que empezase el sarao. Porque lo de ayer fue mucho más que un desfile de moda.

Sara González. | D . O. / David Orihuela

"Fuimos a ver al Alcalde de San Martín (José Ramón Martín Ardines) y nos apoyó desde el Principio, nos dijo que había que hacerlo a lo grande, así que fuimos al Principado y también nos apoyaron", explicó Rosa Roces.

No se trataba solo de mostrar la ropa de "Yes50" sino de reivindicar un territorio. Para ello sumaron fuerzas con otros diseñadores de la cuenca del Nalón "Majoeslo", "Atelier Lucía Solís", María Mastaché, Laura Vallina y Patricia Zaragoza. De la otra cuenca, la del Nalón, llegó Alfredo Asensio con sus joyas elaboradas con carbón de Turón.

"Es que las Cuencas no son un sitio en el que no hay nada, aquí también hacemos cosas, no solo en el centro, en las grandes ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés", subrayaba Rosa Roces, y bien que lo de mostraron. Unas 300 personas acudieron a la primera pasarela "Laurita Laureada", "una mujer que bien podría haber sido diseñadora de moda", apuntó Teresa Laso, presidenta de la Asociación de Diseño y Moda de Asturias (Adymo), que colaboró también en la organización de la jornada de ayer.

Una de las actividades más destacadas, más allá del desfile propiamente dicho, fue la presencia en el Sotón de Íñigo Zaldívar, Director de Operaciones de "Scalpers" que habló de "El gran reto de la moda española: la internacionalización". Zaldívar explicó a los asistentes, muchos de ellos relacionados con el mundo de la moda, que "antes de ser internacional hay que lograr ser un fenómeno local". Es el camino que siguieron él y sus compañeros hasta llegar a las 250 tiendas y a facturar 200 millones de euros al año.

A las ocho de la noche comenzaba el desfile y entre los 14 modelos, 13 chicas y un chico, había una especialmente ilusionada, Sara González, vecina de Pola de Laviana y usuaria del CAI de Pando, en Langreo. "Es parte de todo esto, va más allá de la moda, es identidad de las Cuencas y también integración", resumía Silvia Barbón.