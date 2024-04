"Un centro de día para personas adultas con TEA les ofrecería un entorno seguro"

Sandra Blanco

Desde una perspectiva emocional, la Asociación TEA Nalón quiere ofrecer su ayuda y colaboración a todas las familias que estén inmersas en el duro camino que plantean los distintos tipos de trastorno del espectro autista, y decirles que no están solas.

Aunque las cifras que indican la prevalencia del TEA en el Valle del Nalón no son públicas, no es ningún secreto que muestran una incidencia más que notoria. Debe ser una prioridad poner encima de la mesa con claridad, desde la base, las adversidades que una familia deberá enfrentar cuando a un hijo se le diagnostica con TEA: qué camino debe de seguir, y cuál no debería pisar nunca. Eso es lo que va a marcar de por vida la salud mental de padres y familiares que estén abordando un caso de TEA en sus casas.

Todos los padres somos expertos en el autismo de nuestros hijos, pero si en algo coincidimos en la Asociación TEA Nalón es en que nos hemos de rodear de los profesionales de todos los ámbitos que mejor nos aconsejen y nos ayuden. En el Hospital Valle del Nalón, tenemos la gran suerte de contar con Marcelino García-Noriega Fernández que, junto a todo su equipo, ha sido pieza fundamental en nuestra evolución como padres, y en que hoy podamos estar reivindicando un Centro TEA + 21 AÑOS. A todos ellos, nuestro agradecimiento infinito.