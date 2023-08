Sira Martínez Cullell, amazona: "Siempre he querido participar aquí y ganar es una experiencia increíble"

Sira Martínez está realizando un buen principio de concurso en Las Mestas. Ella fue la ganadora del primero de los trofeos disputados, ganándose además la simpatía de los aficionados, que como es habitual acudieron en gran número al hipódromo gijonés. Sira es hija del exseleccionador nacional de fútbol y exjugador del Sporting Luis Enrique, actual técnico del PSG, al que no es raro verlo presenciar en directo las pruebas en las que participa su hija.

–Estando en un entorno de fútbol, ¿cómo es que surgió su afición por los caballos?

–Desde pequeña siempre me han gustado mucho los animales, y los caballos en especial. Siempre estaba diciendo a mis padres que quería un poni y empecé a montar de muy pequeña, con seis años. A partir de ahí he ido montando cada vez más y aquí estoy dedicándome a esto, y a mis padres les gusta cada vez más y me apoyan en todo.

–Últimamente es habitual de los concursos gijoneses.

–Sí, ya llevo tres años viniendo a los del Chas y este es mi segundo en Las Mestas, donde acabo de lograr mi primera victoria.

–Supongo que para usted ganar aquí tendrá algo especial.

–Por supuesto, para mí estar compitiendo en Las Mestas ya es especial, desde pequeña siempre he querido competir aquí y ganar es ya algo increíble, una experiencia muy bonita y muy emocionante para mí.

–Usted ganó en 2020 el Campeonato de España de jóvenes jinetes y dentro de poco tiene el absoluto. ¿Con qué objetivos?

–Iré al campeonato, pero aún tengo que decidir qué pruebas voy a saltar porque hay varios tipos de campeonatos. Dependerá de cómo me vayan los caballos y será cuando decida qué pruebas salto con cada uno.

–¿Y en el resto de las pruebas de Las Mestas?

–Quiero correr el ranking del concurso de dos estrellas y dejaré descansar a "Devise du Salbey", que es con la que gané la primera prueba, para que se recupere, porque hoy estaba un poco cansada. La volveré a correr el viernes (por mañana) en la prueba de 1,30, a ver si puedo quedar en una buena posición.

–¿Qué planes tiene para los próximos meses?

–De aquí seguramente me iré a un internacional a Saint Tropez, luego quizás corra el CSIO de Barcelona y también algún concurso más del Sunshine Tour.

–Si en algo se caracteriza su padre es que es un hombre de carácter, ¿cree que ha heredado algo de él?

–En casa me dicen que la más parecida a mi padre soy yo. Tengo mucho carácter competitivo como tiene él, así que diría que sí que tengo esos genes asturianos que él dice.

–Cuando empezaba en la hípica era la hija de Luis Enrique que monta a caballo. ¿Considera que con el paso de los años y su trayectoria ya se ha ganado un nombre propio?

–Al final mi padre aquí sigue siendo un ídolo y me va a costar quitarme eso, pero yo estoy muy orgullosa. Eso no quita que quiera hacerme un nombre propio en la hípica y creo que poco a poco lo estoy consiguiendo.

–¿Cómo lleva estar también un poco en las páginas de la denominada prensa rosa?

–No me parece que esté mucho en ese tipo de prensa, yo hago mi vida y no hay nadie que me esté siguiendo ni sacando el día a día así que no me preocupo. Hago mi vida y ya está.

–¿Nota que el público gijonés está con usted?

–Sí, lo noto el apoyo y lo agradezco.