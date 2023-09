El español Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen alemán, se refirió este miércoles, en la víspera del debut de su equipo en la Liga Europa contra el Häcken sueco, a la situación de las futbolistas de la selección española y sus reivindicaciones y dijo que "hacen falta acontecimientos como éste para que algo bueno se ponga en marcha" y que sus "hijas recordarán por qué lucharon estas mujeres".

"Se proclamaron campeonas del mundo y deberíamos haber hablado de su éxito. Pero las jugadoras de la selección están luchando por sus derechos en este momento y ésta es la única manera correcta", señaló Alonso en la rueda de prensa previa al partido de este jueves.

Xabi Alonso considera que "no se trata sólo de España" y que "es un asunto internacional, como lo fue el movimiento 'Me Too' en Estados Unidos hace unos años". "No se trata sólo de cambios en el fútbol, sino en toda nuestra sociedad", apuntó.

El exfutbolista internacional considera que "a veces, por desgracia, hacen falta acontecimientos como éste para que algo bueno se ponga en marcha". "Mis hijas recordarán por qué lucharon estas mujeres. Luchan por lo que es justo y, sobre todo, por un futuro mejor", añadió.