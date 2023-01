Los representantes del rugby asturiano piden más esfuerzos a la Federación

Los representantes del rugby asturiano coinciden en lo mismo. "No hay dinero para todo. Desde la Federación no hay fondos, pero se podría hacer una mejor gestión", concuerdan Eduardo Palacios, Berta García, Felipe Blanco y Celia Martínez al ser consultados por LA NUEVA ESPAÑA sobre la polémica en torno a la selección femenina de rugby. La decisión del combinado asturiano de no presentarse en Santander a un partido del campeonato de España al tener que pagar de su bolsillo diez euros por el viaje hasta tierras cántabras no les ha pillado por sorpresa, ya que es algo que se viene cociendo desde hace tiempo.

"La postura de las chicas es entendible y razonable. La Federación viene trabajando así desde hace temporada y ellas opinan que debería hacerse un cambio", explica Eduardo Palacios, presidente del Gijón Rugby, que se muestra compresivo con la decisión de la selección femenina. "Lo que está claro es que no es un tema de dinero, no es por no pagar diez euros. Esto puede acabar siendo un punto de inflexión dentro de la Federación", señala el gijonés, que cree que una de las soluciones podría ser reducir el número de selecciones inferiores, aunque eso "es decisión de la Federación". "Habrá que ver si hay algún tipo de cambio", apunta.

Berta García, exjugadora internacional, cree que "esto se ha sacado de contexto, nadie lo ha hecho bien". "La Federación siempre apoya todas las actividades, pero se ha hecho una mala gestión y ahora no hay dinero. Pero es un problema que tiene todo el mundo", indica la luanquina, que descarta todo tipo de discriminación al combinado femenino. "Creo que es un problema que va a ser complicado que se solucione. Si no se sabe gestionar una entidad así pasa lo que pasa", afirma la exjugadora, que añade que "la Federación no ha dado el brazo a torcer". "Ahora mismo el dinero no existe, pero ni para ellas ni para nadie", finaliza.

"Creo que esto es un malentendido entre las partes, pero no hay que olvidar el fondo", resume Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos. Para él, la clave de la problemática está en las ayudas que reciben para hacerse cargos de los costes. "Son inexistentes, roza lo vergonzoso. Los trasportes de los equipos tendrían que ser ayudas directas, que las cubra directamente la Dirección General de Deportes", se queja el avilesino, que cree que lo que no puede hacer la Federación es endeudarse para hacer frente a viajes. "Es muy complicado sacar dinero si no es de las instituciones públicas", señala Blanco, que dice que desde las chicas no hay maldad a la hora de tomar su decisión. "No es la primera vez que se renuncia a participar en un campeonato por problemas de dinero", afirma.

"Es una problemática que viene de lejos", revela Celia Martínez, del All Rugby Llanera. "En otros sitios la Federación se hace cargo de los costes de representar a tu región, aquí cada jugador tiene que pagar lo suyo", explica, y confiesa que este tema "es un runrún que se viene escuchando desde hace tiempo". "El problema va de crear una política que consiga fondos para que no sea un coste adicional", sentencia.