Sigue la polémica en el rugby asturiano con la selección sénior femenina: "Han ido más a perjudicarnos a nosotras que a la Federación"

Las jugadoras de la selección asturiana sénior femenina están bastante contrariadas por la sanción de la Federación Española de Rugby, que ha condenado a la Federación Asturiana a dejar de competir en la categoría B del campeonato de España sénior femenino por autonomías durante dos años y, al tiempo, ha dejado la sanción económica en cien euros.

Podían haber sido menos de dos años de sanción igual que la multa es de tan solo cien euros Belén de la Puente - Representante de la selección femenina de rugby de Asturias

La representante de las jugadoras, Belén de la Puente, reconoce que en el equipo eran conscientes de que la decisión de no presentarse a un partido como protesta por tener que pagar diez euros por el desplazamiento a Santander acarrearía consecuencias, pero no entiende la razón por la que han sido tan benevolentes en lo económico y tan severos en lo deportivo: «Han ido más a perjudicarnos a nosotras que a la Federación Asturiana, podían haber sido menos de dos años de sanción igual que la multa es de tan solo cien euros; para el rugby femenino, en una región pequeña, donde lo que necesitamos es promoción y lo que falta es competición, si encima reduces los partidos es algo bastante contraproducente», explica.

En una región pequeña, donde lo que necesitamos es promoción y lo que falta es competición, si encima reduces los partidos es algo bastante contraproducente Belén de la Puente - Representante de la selección femenina de rugby de Asturias

Esto no quiere decir que no esperaran una sanción: «Sabíamos a lo que nos exponíamos, pero lo que no se entiende es el desequilibrio entre lo económico y lo deportivo», dice De la Puente, que añade que cuando tomaron la decisión de no presentarse al partido eran sabedoras de que asumían «un riesgo, pero pensábamos que las sanciones iban a ir de la mano y que podía servir para que reaccionara un poco la Federación Asturiana». En cambio, desde la selección femenina entienden que esto lo que ha hecho es reforzarla: «Se ha dado a entender que han hecho un buen trabajo», añade De la Puente.

La Federación Asturiana celebra esta tarde una asamblea, en la que las jugadoras de la selección, que tienen a una representante, sacarán esta cuestión. Desde la selección se pide más claridad en las cuentas y saber en qué se gasta la partida que hay destinada a las selecciones regionales y si hay suficiente dinero para costear viajes como el que estaba previsto a Santander. También insisten en que «no se trata de pedir un trato especial» para ellas, puesto que no existe la selección sénior masculina, para la que pedirían «lo mismo» que para ellas.

Sergio García, diputado autonómico de Ciudadanos, considera «increíble» lo sucedido con la selección femenina de rugby: «La imagen que proyecta el deporte asturiano, una vez más, es bastante mala y es reflejo del desinterés del gobierno socialista».