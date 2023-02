La selección asturiana sénior de rugby estará dos temporadas sin competir en el Nacional B femenino

La Federación Española de Rugby ha sancionado a la Asturiana con la pérdida de la categoría B en el campeonato de España de selecciones autonómicas sénior femenino, a quedarse sin participar en esa misma competición hasta que transcurran dos temporadas y a una multa de 100 euros por una falta grave. Esa falta grave es la que se produjo por la incomparecencia del equipo asturiano femenino en un partido del mencionado campeonato de España de selecciones autonómicas de categoría B en Santander al negarse las jugadoras a costearse parte del viaje.

La Asturiana intentó sin éxito que la Española no tomara estas decisiones con una serie de alegaciones, en las que se pedía que no se les sancionara "económicamente" y que no se les excluyera del campeonato de España B porque eso no haría "más que perjudicar a nuevas jugadoras que se incorporen a la misma competición y al proyecto de desarrollo del rugby femenino de la Federación de Rugby del Principado de Asturias (FRPA), por ser esta la segunda categoría del campeonato".

Las alegaciones, que no fueron atendidas, se basan en que si la Asturiana no acudió a la competición fue "por motivos ajenos a su voluntad". Más concretamente, en el escrito que remitieron a la Española, la Asturiana señala que recibieron el comunicado informándoles de la decisión de no ir a jugar "el día 26 (de enero) a las 13.26, teniendo en cuenta que la FRPA no tiene horario de mañana, por lo que el aviso llegó menos de 72 horas previas al encuentro". Añade la Federación del Principado que en la conversación con las jugadoras se les informó de que "la ayuda estaba contemplada presupuestariamente y el resto de selecciones lo cumplían, manifestando que lo relevante era el no querer abonar la ayuda al desplazamiento, mostrando su indiferencia con las normas de la RFPA, donde prevalece el interés general sobre el particular". Entre los perjuicios que cita la entidad asturiana que le costará esta decisión de la Española, señala "no poder baremar esto en la convocatoria de ayudas de nuestra dirección general de Deportes".

En su día, Belén de la Puente, representante de las jugadoras, explicó que la decisión de no pagar los 10 euros que debían depositar para el desplazamiento iba más allá del dinero. "Queremos sentirnos valoradas, ver que apuestan por las selecciones. Al final, te están escogiendo para ir a jugar. Que mínimo que llevarte a competir y equiparte para parecer una selección seria", explicaba.

Las alegaciones presentadas por la Federación Asturiana no han gustado entre las jugadoras de la selección, que consideran que se les echa a ellas la culpa de todo y que el único interés es evitar la sanción económica. A pesar de todo, jugadoras y Federación Asturiana se han emplazado para una nueva reunión el jueves.