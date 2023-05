Sufriendo desde Benidorm: así vive el presidente de L'Entregu la fase clave de su equipo

"Mira que estoy de vacaciones, pero lo paso peor que estando en el campo". José Luis Cuevas, más conocido como Pepín, presidente del L’Entregu, fue la gran ausencia del cuadro dirigido por Adrián González. Y es que el mandatario no pudo estar presente en el partido de ida de la final regional del play-off de ascenso en Santa Catalina, ni lo podrá estar en el Nuevo Nalón la vuelta, porque se encuentra pasando unos días en la playa. "Estoy en Benidorm. En enero reserve las vacaciones y, a pesar de que he intentado cambiar los billetes y el hotel, no pude hacer nada. Ahora me toca sufrir desde aquí", confiesa Cuevas.

"Tenía mucha confianza en el equipo, pero es que en Tercera hay conjuntos con mucho potencial. No pensaba que fuésemos a ser capaces de dejar fuera a Caudal, Llanes o Lealtad", reconoce Cuevas, que sí creía que su equipo iba a conseguir clasificarse para los play-off. Pero, tras el encuentro ante el Llanera, se dio cuenta que no iba a poder apoyar a los suyos en los dos encuentros ante el Praviano. "Cuando reservé las vacaciones sí que miré el calendario, pero no me esperaba que todo fuese a ir tan bien. He intentado cambiar los vuelos y el hotel, pero me ha sido imposible", insiste el presidente. Eso sí, Cuevas hace una promesa: "Si conseguimos el pase a la fase nacional estaré el primero animando. El martes termino las vacaciones y vuelvo a la carga. Quiero formar parte de un momento histórico". Aunque en Benidorm puede disfrutar del sol y el buen tiempo, Cuevas está sufriendo más que si estuviese presente en el campo. "Estaba pendiente del móvil, porque estaba hablando con la gente que estaba en Santa Catalina. Lo paso peor que cuando puedo estar en persona. Al no poder verlo en directo se pasa fatal", asegura el dirigente. Tras el empate de la ida, donde ninguno de los dos equipos pudo romper la igualada, se encuentra con mucho ánimo para el encuentro de vuelta, aunque siempre con un punto especial de nervios, lo habitual en duelos a vida o muerte. L’Entregu tiene ventaja de cara al duelo de este domingo a las 18.00 horas en el Nuevo Nalón. Al terminar la temporada regular en tercera posición, en caso de empate después de jugar una hipotética prórroga los de San Martín del Rey Aurelio se harían con el pase a la fase nacional. "En principio pinta bien la cosa, pero ya sabemos cómo es el fútbol. En cualquier momento se puede caer el castillo de naipes y nos quedamos fuera", analiza Cuevas, que confía en no sufrir en el duelo de vuelta lo mismo que en el disputado en Pravia. "Espero que ganemos. Soy optimista sobre nuestras opciones. A ver qué equipo nos toca en la fase nacional, porque un ascenso sería algo histórico para L’Entregu", señala el presidente de los de la Cuenca. La buena dinámica de los de Adrián González, sumada a la gran base de jugadores que tiene el club, son dos de las claves que le sirven a Cuevas para confiar en el triunfo de los suyos. "Va a ser muy difícil, pero confio mucho", afirma. Las vacaciones del presidente tocan a su fin el próximo martes, por lo que, si L’Entregu consigue colarse en la fase nacional de ascenso a Segunda Federación, Cuevas podrá sufrir con el resto de aficionados en las gradas del Nuevo Nalón.