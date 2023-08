El Gobierno regional y la Federación Socialista Asturiana (FSA) siguen su ofensiva contra la Federación Asturiana de Fútbol a raíz de la polémica desatada por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino y el apoyo de José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la federación regional, en la ya popular asamblea protagonizada por Rubiales. Adriana Lastra fue la encargada hoy de mantener el discurso de la federación socialista al repetir la exigencia de “dimisión” para Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que este martes había replicado tanto a ella como a Adrián Barbón, presidente del Principado.

“Quiero pedir respeto hacia mi persona a Cuetos Lobo. En sus declaraciones de ayer perdió una oportunidad de oro, se dirigió a mí como ‘señorita’, y no lo habrá hecho con mala fe, pero desprende un tono machista. Le pido que me trate con el mismo respeto que yo le trato a él”, expuso Lastra, en respuesta a la frase de Cuetos Lobo el día anterior que señaló que “ni Barbón ni la señorita Adriana Lastra forman parte del fútbol”.

“El señor Lobo justificaba que en la Federación Asturiana no se había producido ningún abuso. Me parece surrealista. Hasta ahí podíamos llegar. El que se ha metido en el problema es él. Defendió a Rubiales tras un discurso intolerable en la asamblea y se levantó a aplaudir. Tras un discurso machista e intolerable. Rubiales construyó su discurso sobre mentiras y revictimizaba a la señora Jenni Hermoso”, señaló Adriana Lastra. “Celebramos en su momento el comunicado de la Federación, pero las declaraciones de Cuetos Lobo dejan mucho que desear”, insistió. “Esta Federación, tras escuchar las explicaciones, se mantiene en lo dicho, en la petición de dimisión del señor Cuetos Lobo”, aseveró.

Lastra puso a continuación en duda la apuesta anunciada por la federación de fútbol regional sobre la igualdad de género. “La junta directiva de la federación tiene un presidente y una mujer de vicepresidente, junto a otros 3 vicepresidentes varones. Entre sus vocales, tres son mujeres, todos los demás hombres. El presidente tiene 4 asesores que son hombres. Sería interesante conocer cuántas mujeres hay en la asamblea, pero cada club decide. De 36 entrenadores y técnicos, representados solo hay una mujer. De 15 miembros entre los jugadores, solo 3 son mujeres…”, enumeró Lastra, que puso el foco en las distintas comisiones de la Federación, compuestas de forma mayoritaria por hombres. “Que nos explique ese compromiso con la igualdad el señor Cuetos Lobo”, cerró.

Además, Lastra aprovechó la ocasión para reivindicar la polémica ley del “sí es sí” en situaciones como la de Jenny Hermoso: “Leí un tuit a Feijóo sobre un agresor puesto en libertad. Ese agresor hubiera estado en la calle aunque el ‘sí es sí’ no se hubiera aprobado. Hemos dicho muchas veces que es una buena ley y se está comprobando ahora, con Jenny Hermoso, se ve con el ‘me too español’. Es una ley necesaria. Tuvo un problema que ya se ha subsanado. El PP no cuenta que en 2015 le pasó lo mismo, con una modificación del código penal que rebajaba las penas a agresores sexuales y corruptos. Fue un error, el mismo que cometimos nosotros, pero ya se ha subsanado. Es una buena ley”.