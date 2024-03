Un error sin reparación: la Federación Española de Baloncesto rechaza repetir el partido del Alimerka Oviedo Baloncesto en Melilla

Quedaban unos pocos segundos para acabar el partido que el Alimerka Oviedo Baloncesto jugó el pasado 9 de febrero en Melilla. En el marcador el resultado era 84-81 (marcador con el concluyó). Josep Pérez tenía dos tiros libres, tiró a meter el primero y lo erró, el segundo lo tiró voluntariamente a fallarlo y, de hecho, hizo una maniobra ilegal que impidió que al menos su equipo pudiera pelear el rebote para buscar un lanzamiento de tres a la desesperada. Un final ajustado en el que, sin embargo, el Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto (FEB) considera que una canasta que no se le sumó al OCB en el segundo cuarto, algo que ellos mismos reconocen y es absolutamente evidente, no influyó en el resultado final del partido. Por lo tanto, la instancia federativa resuelve desestimar el recurso presentado por el club asturiano y deja las cosas tal y como están. Con dos puntos menos en el marcador para el Oviedo Baloncesto y con la sensación en el entorno y la afición del club de no entender nada. (Así fue la acción).

Y es que la repetición del partido desde el momento del error no es algo que se haya inventado el club de Oviedo, sino que hay precedentes en esta misma categoría y en otras también organizadas por la Federación Española de Baloncesto de haber tomado esa resolución en situaciones casi idénticas. Se hizo en el Palma-TAU Castelló cuando la mesa de anotación dio un triple señalado por los árbitros como una canasta de dos y se hizo en hasta dos partidos más de la LEB Plata.

El Comité explica que esa acción, que tuvo lugar en los primeros compases del segundo cuarto, con el marcador 23-28, que debía haber sido 23-30 después de una canasta de Marc Martí que dieron los colegiados y la mesa de Melilla no sumó, no influyó en el resultado final, algo subjetivo y bastante discutible, sobre todo visto cómo transcurrió el partido. Sin embargo, sí consideraron en su día que el punto que no se le sumó al Palma, dejando el resultado en 49-56, cuando debía haber sido 50-56, en el tercer cuarto de su partido sí que al parecer pudo tener incidencia y por lo tanto decidieron en esa ocasión que el duelo se repitiera desde ese momento.

El Alimerka Oviedo Baloncesto se plantea, tras conocer hoy mismo la resolución del Comité de Competición, tras casi un mes de deliberación, qué camino seguir. La siguiente instancia a la que, en caso de continuar por ese camino, tendrían que acudir es el Comité de Apelación de la propia Federación Española. En caso de que, de nuevo, se desestime el recurso la última instancia sería el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), ya ajeno a la FEB. En el caso de que la resolución hubiera caído del lado del Oviedo Baloncesto, según los precedentes, que en cualquier caso poco están importando en esta ocasión, hubiera sido la Federación de Baloncesto de Melilla la que hubiera tenido que sufragar el gasto del equipo de Oviedo hasta la ciudad autónoma.