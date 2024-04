"Tenemos talento para ser olímpicos": el deporte de moda que se abre paso en Asturias

Sara Álvarez (Oviedo, 42 años) descubrió de casualidad el fútbol americano hace una década. Pero flechazo fue de tal magnitud que, en tan solo diez años, ha sido todo lo que puede ser alguien en un deporte: ha fundado un club –el Oviedo Phoenix, que compite en la Liga Norte junto al Gijón Mariners–, ha sido campeona de Europa con España y ahora es presidenta de la Federación de Fútbol Americano del Principadod e Asturias (FEFAPA). Antes de arrancar la entrevista, subraya: el tackle es la modalidad con contacto, a diferencia del flag, que será olímpico a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028.

–¿Ha progresado el fútbol americano en Asturias desde que usted es presidenta?

–Hemos llevado a cabo muchos proyectos. Por ejemplo, tenía muy claro que había que formar a tlos entrenadores. Desarrollamos la titulación de entrenador de fútbol americano, que lleva ya tres años, y ahora prácticamente todos los entrenadores de equipos asturianos están titulados. Eso a nivel nacional no existe.

–¿Cuántas licencias hay en Asturias?

–Entre tackle y flag, unas 150.

–¿Más o menos que cuando llegó al cargo?

–No hay mucha variación en cuanto al número, pero sí en cuanto a qué personas juegan. Hemos hecho una transformación. Hemos perdido algunos jugadores en categoría senior, pero hemos ganado muchos en la base, porque sin jugadores jóvenes esto es insostenible. Antes, teníamos muchos senior y casi ningún jugador en categorías inferiores, igual solo tres o cuatro licencias, y ahora tenemos cuarenta y cuatro, lo que ha dado pie a que haya dos equipos sub-15 y tres sub-17. Lo hemos conseguido haciendo ligas, torneos, mostrando nuestro deporte en los colegios…

–Por lo que cuenta, su labor es, en cierto modo, ejercer de embajadora de su deporte.

–Sí, porque hay mucho desconocimiento, sobre todo del flag. Tú hablas de fútbol americano y a la gente se le viene a la cabeza el casco, la coraza… dicen: ah, la Superbowl, donde canta Rihanna. Debemos hacer mucha labor pedagógica y de información. Aunque creo que gracias a que el flag va a ser deporte olímpico atraerá a más gente ya no solo a los clubes sino por que quieran jugar con sus amigos una pachanga en la playa, en un prado o donde sea, porque es un deporte barato, las medidas del campo son asumibles y es muy accesible, en general. En España hay equipos de la NFL desarrollando proyectos, y se anunció hace poco que en 2025 habrá un partido en el Bernabéu, lo que indica que hay un nido de seguidores potentes, aunque queda mucho por hacer.

–Da la sensación de que cada vez más gente sigue el fútbol americano, pero muy pocos se animan a jugarlo.

–Sí, es cierto. Por eso debemos acercar el juego a la gente, ese es el deber de las federaciones y de los clubes, hacer ver que se puede jugar… igual no tan bien como en Estados Unidos, pero es un deporte muy divertido. Yo he practicado las dos modalidades, ahora sobre todo flag y antes también tackle, y te aseguro que es un deporte en el que se hace mucho equipo, hay mucha piña: yo te cubro a ti ahora, luego tú me cubres a mí para que no me peguen… eso une mucho (se ríe).

–¿Les ha penalizando el estigma de violento que pesa sobre su deporte, sobre todo en el caso del tackle?

–Siempre comentamos en las charlas que damos en los institutos que para jugar en tackle hay que tener ese punto de agresividad bien entendida. Pero en tackle juegas con caso, coraza y siete protecciones en el cuerpo, estás súper protegido, no como en otros deportes de contacto. No creo que el fútbol americano sea más agresivo que otros deportes.

–¿Cómo llegó el fútbol americano a su vida?

–A través de un amigo. Me propuso ir a probar, me dijo que me gustaría. Aunque yo ya era mayor, tenía 32 años.

–¿Ya era deportista?

–Había hecho atletismo, balonmano, voleibol… empecé en esto, y hasta hoy. Hasta fui campeona de Europa con la selección en Jerusalén en 2019, con 38 años. Es una de tantas cosas que me ha dado este deporte. Empecé por probar y aquí estoy, de presidenta de la federación (se ríe).

–¿Tiene futuro el fútbol americano en España y en Europa a nivel competitivo?

–Ahora hay una liga europea muy potente en la que está el Barcelona Dragons y a la que se unirá el Madrid Bravos, que lo acaban de crear. Es una liga que crece cada vez más, es impresionante a nivel de juego, con jugadores y técnicos profesionales. Solo le falta tener ese espacio en los medios de comunicación para tener más visibilidad.

–El fútbol americano se asocia tradicionalmente con la masculinidad. ¿Cómo lo vive como mujer?

–Las mujeres hemos ido derribando barreras. Si viera vídeos de compañeras mías que juegan en equipos de fútbol americano de Madrid o Cataluña fliparía.

–¿Son muchas?

–Somos menos que los chicos, como suele pasar en la mayoría de deporte, pero nuestros equipos de flag y tackle son magníficos, con campeonatos continentales. Hemos roto el estigma de que es un deporte masculino.

–El flag ya lo es, pero ¿será el tackle olímpico alguna vez?

–No lo creo. Por la configuración de los Juegos, con deportes con partidos más cortos como el propio flag, no me encaja el tackle.

–¿Cómo vivieron la inclusión del Flag como deporte olímpico?

–De manera muy positiva. Ojalá ahora que es olímpico el CSD nos ayude un poco más, porque hay talento de sobra para que España sea olímpica, pero es todo muy precario todavía, muy amateur.

–Para el final, la más difícil: ¿Tom Brady o Patrick Mahomes?

–Soy más de Brady, supongo que porque su seriedad encaja más con mi forma de ser. Pero el punto macarra de Mahomes también me encanta.

