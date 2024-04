La cantera asturiana del duatlón se luce en Avilés

Aunque todos los focos apuntan a las carreras que vivirá hoy Avilés, los organizadores del duatlón en la villa no se quisieron olvidar de los más pequeños. Y es que la cantera asturiana cada año es más prolífica, y prueba de ello se pudo ver ayer en Plaza España. Avilés fue la primera sede del circuito Pho3nix Kids Triathlon Series by Javier Gómez Noya y en ella se lucieron muchos de los nombres que apuntan a protagonizar los años venideros del duatlón.

La cantera asturiana se luce en Avilés / Noé Menéndez,

"Me apasiona saber que en el mismo deporte se juntan dos diferentes", reconocía Nora Álvarez tras disputar la primera carrera de la mañana. La ovetense, de 12 años, se mostraba encantada de poder competir en un entorno como el avilesino. "Aquí lo organizan muy bien, poder correr en el centro de la ciudad es un lujo", apuntaba. Y es que, aunque la joven siempre había hecho atletismo, poder sumar el ciclismo a la prueba le ayudo a decidirse. "Por ahora se me está dando bastante bien, yo creo que aquí puedo crecer mucho", afirma la atleta.

El caso de León Fernández es la definición del multideporte. El pequeño ovetense práctica fútbol, tenis, natación... Y duatlón. "Me encantan las carreras, me lo paso genial. Es el deporte que más me divierte, por eso es el que más practico", señala el atleta, que es el único de sus compañeros de clase que no prefiere darle patadas a un balón. "De normal hago triatlón, que es lo que más me llama, pero aquí me tuve que contener un poquito", bromea.

Pablo Jove ha roto la tónica de una familia dedicada al rugby. "Todos mis hermanos juegan, pero yo me decidí por el duatlón. Aquí hay menos golpes, aunque en las salidas hay alguno que es un pelín agresivo", comenta el ovetense, de once años, que antes de tomar la decisión probó el balón ovalado, sin éxito. "Nunca me convenció del todo, por eso no me costó trabajo entrar en las carreras", afirma.

Y, junto a esa cantera, estaban decenas de padres arropando a sus retoños. "Este es un gran deporte, muy saludable y en el que apenas hay lesiones. En fútbol o baloncesto hay mucho más contacto, pero aquí, a no ser que sea por uno mismo, es muy complicado que se hagan daño, por eso nos gusta más", apuntan Paulo Sánchez y Lydia Gómez, padres de uno de los participantes. El futuro del duatlón solo mira hacia arriba.

