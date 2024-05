L'Entregu deja fuera de la lucha por el ascenso a Segunda Federación al Sporting Atlético y el Mosconia sube a Tercera

Sorpresa en Mareo. El Sporting Atlético fue derrotado por L'Entregu en un emocionante y ofensivo encuentro que concluyó 2-3 y que da el pase a los de la Cuenca tras el empate a 0 de la ida disputada en el Nuevo Nalón. El equipo de Adrián González tendrá ahora que vérselas con el que se imponga en la otra eliminatoria, la que enfrenta al Lealtad con el Ceares en Les Caleyes y en la que lleva ventaja el equipo de Villaviciosa, puesto que ganó por 0-1 en La Cruz.

Que el Sporting Atlético se haya quedado sin ascenso tiene otra consecuencia. Y es que el Sporting C, que juega en Primera Asturfútbol y que ya se había ganado el ascenso a Tercera Federación, no podrá quedarse con esa plaza al haber otro equipo del mismo club en ella. Por lo tanto, el Mosconia, que ocupa ahora la tercera plaza y que ya no puede ser alcanzado por el quinto es equipo de Tercera Federación antes de jugar esta tarde en el campo del San Martín.

Este resultado también provoca que Astur y TSK Roces se jueguen en la última jornada esa última plaza en Tercera. El equipo de Oviedo es ahora mismo cuarto, con 70 puntos, después de haber ganado esta mañana nada menos que por 8-1 al Colloto. Los gijoneses, por su parte, tienen 69 puntos después de que ayer se impusieran por 1-0 ante el Vallobín. En la última jornada, el Astur visita precisamente al Vallobín y el Roces al ya ascendido Mosconia.