Ferrol dio la señal y el Leganés lo confirmó. Se lleva un tiempo viendo señales de que este Oviedo va muy en serio para lograr cotas altas. Todos teníamos miedo a decirlo por los batacazos que temporada tras temporada nos fuimos llevando. Pero este año es diferente. Este año el equipo juega a un fútbol que hace que la gente se divierta durante los 90 minutos. Cuando Luis Carrión llegó al Real Oviedo prometió lo que está cumpliendo, un juego vistoso. Pero logró algo mucho más importante, tener enchufados a todos los integrantes de la plantilla y con ello la llegada de resultados. En el fútbol hay infinidad de factores que influyen en el juego, unos son controlables y medibles y otros no.

Este Oviedo tiene banquillo, tiene fondo de armario y eso es importantísimo en este nuevo fútbol. Con la llegada de los cinco cambios, que los recambios que puedas meter al terreno de juego te den un plus y que perfectamente pudieran haber sido de la partida te da una gran ventaja que años atrás no se tenía. Un buen banquillo puede ser la diferencia entre lograr los objetivos o no. Las casualidades no existen, o existen poco y en el fútbol menos. Que se levanten partidos, que los goles lleguen en minutos finales no es cosa de la suerte, puede ser una vez, pero no de la manera tan recurrente que lleva pasando esta temporada. Toca seguir, no creerse más que nadie, pero tampoco menos, seguir compitiendo como se está haciendo, no bajar los brazos ni dar nunca un partido por perdido. Sigue quedando mucho, pero la trayectoria de este equipo da derecho a soñar y decir "¡Ahora, ahora, ahora Oviedo ahora!".

¡Hala Oviedo!