Melani García es la propietaria de Calzados del Río, una tienda de calzado y complementos de Cangas de Onís fundada en 1997. Segunda generación al frente, fue precisamente su incorporación al negocio la que inició el camino de la digitalización. "En torno al 2013 empezamos con Facebook, después de ir aumentando nuestra presencia en internet, en 2016 creamos la página web con tienda online, para la cual me fue de gran ayuda contar con el asesoramiento del SAT de Llanes. La experiencia fue tan buena que nos pareció que el programa DICA nos podría venir muy bien para ver qué tal estábamos haciendo las cosas", explica.

Y es que Melani García tiene claro que la digitalización es imprescindible para la viabilidad de cualquier negocio o empresa. "Ocurre en todos los ámbitos, pero especialmente en mi sector, un negocio no tiene futuro si no está presente en internet. Nadie va ya de escaparates, así que es como una tienda más a la que, por tanto, hay que dedicarle tiempo y trabajo. El error está en pensar que la parte online de tu negocio es un complemento". Cuenta que su asesor de CTIC hizo una evaluación positiva de sus redes, perfectamente optimizadas. "Donde estábamos fallando era en un nuestro e-commerce calzadosdelrio.com ya que no teníamos bien integrado el stock de la zapatería ni el de la nueva tienda. Nos ayudaron a automatizar los procesos de forma práctica, además siempre están de apoyo ante dudas que puedan surgir, realmente fue muy útil", afirma.

Aun así, confiesa no haber aprovechado el programa como le hubiera gustado, ya que su formación coincidió con los meses previos a la apertura de una segunda tienda en Cangas de Onís. “"Incluso para casos como el nuestro, que hacía ya unos años que habíamos iniciado el proceso de digitalización del negocio, es un programa muy útil y que ofrece muchas posibilidades, por eso me da pena pensar que no le saqué todo el partido que pude debido a las circunstancias".