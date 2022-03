Los feriantes amenazan con saltarse la Semana Negra si no se adecúa el recinto

Ultimátum de los feriantes asturianos a los organizadores de la Semana Negra. La asociación regional de responsables de atracciones lúdicas amenaza con saltarse este año la tradicional cita de literatura negra si no se aprueba un plan de mejoras que incluya asfaltar o remodelar parte del terreno de Naval Gijón y reservar un espacio con luz y agua para las autocaravanas de los trabajadores. Este será, al menos, el planteamiento que pondrán sobre la mesa los dirigentes de la Asociación de Industriales Feriantes de Asturias (Asinfeas), que se mostraron ayer muy molestos con que se haya presentado formalmente la nueva edición del festival garantizando que la cita regresa a Naval Gijón y recupera sus atracciones –tras el parón por la pandemia– antes de reunirse con los propios feriantes. “Nosotros ya estábamos haciendo gestiones para montar atracciones por nuestra cuenta, como hicimos el año pasado. Ahora mismo, la ‘Semana negra’ no tiene atracciones, y para que las haya vamos a poner condiciones para que no se nos ningunee constantemente”, adelanta Javier Rodríguez, miembro de Asinfeas.

Los feriantes aseguran estar “indignados” con la relación actual con los organizadores de la Semana Negra. “No pueden decir que todo va a volver a la normalidad con las atracciones sin haber hablado con nosotros. No hay absolutamente nada confirmado y nosotros ya estábamos buscándonos la vida por nuestra cuenta”, asegura Rodríguez, que se refiere a las gestiones en marcha de su colectivo para recuperar “La Semanona”, la iniciativa que lanzaron el año pasado en los antiguos astilleros, como sustitución a su participación en una “Semana negra” que el año pasado se mudó al Puerto Deportivo, y que según Rodríguez “funcionó muy bien”. “Como hasta ahora no nos habíamos puesto de acuerdo, nos estábamos buscando la vida y ya tenemos negociaciones avanzadas para ir por libre, como el año pasado. Ahora mismo, la ‘Semana negra’ no tiene ninguna atracción garantizada”, asegura el feriante. Desde la organización del festival, por su parte, explican que las reuniones para incorporar atracciones comenzarán esta misma semana. La "Semana negra" de Gijón vuelve al antiguo astillero y recupera la noria y el ocio Los feriantes asturianos, sin embargo, se sentarán a hablar con varias líneas rojas. Viendo que “La Semanona” les funcionó bien, quieren pactar un regreso a la Semana Negra con mejoras. Rodríguez destaca dos “básicas”: que haya un recinto reservado para las autocaravanas dotado de agua y luz y que parte de los terrenos de los astilleros se mejoren en algunos tramos, para que los caminos sean más transitables. “Para ‘La Semanona’ ya barajábamos pedir ese mismo espacio y contábamos con tratar de arreglar la zona por nuestra cuenta. Hay partes que no pueden seguir así, que casi ni se camina. Algunos tramos tienen que asfaltarse o mejorarse de alguna manera”, señala el de Asinfeas, que explica que el verano pasado, cuando pusieron sus atracciones desvinculándose del festival, sí pudieron tener sus caravanas con agua y con luz. “Las caravanas son nuestra casa, no tenía sentido que hasta ahora estuviésemos abandonados y no lo vamos a volver a consentir”, adelanta el feriante. Asinfeas entiende que sus condiciones son “peticiones de mínimos” y aseguran haberse sentido “abandonados” en esta pandemia. “Cuando las vacas flacas no contaron para nada con nosotros y ahora dan por hecho que vamos a estar con ellos así por las buenas y no puede ser”, asevera Rodríguez, que aclara que su colectivo “no tendría problema” en volver al festival, pero que todos están “bastante enfadados por el trato recibido”. La Semana Negra regresará este año a Naval Gijón, y tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en una edición prevista para entre los días 8 y 17 de julio y que se celebrará casi a la vieja usanza, pero con matices: seguirán las retransmisiones online –que según los organizadores han hecho ganar mucha audiencia en el extranjero– y no habrá ni “Tren negro” ni conciertos al aire libre. Ernesto Mallo, Lorenzo Silva, José Luis Muñoz, Paco Gómez Escribano y Carlos Zanón son algunos de los autores confirmado. Las claves de los feriantes

Qué piden. Para volver a la “Semana negra”, los feriantes exigen que les dejen un espacio dotado de luz y agua para sus autocaravanas, así como labores de adecuación en parte de los terrenos de Naval Gijón.

Otras opciones. Los feriantes asturianos aseguran que habían empezado a "negociar" la posiblidad de recuperar "La Semanona", su feria del año pasado cuando el festival literario se mudó al Puerto Deportivo.

Las quejas. Lamenta el colectivo que desde la "Semana negra" se les haya "abandonado" en época de "vacas flacas", en la pandemia, y que ahora se anuncie el regreso de las atracciones a la cita: "No hay nada confirmado".