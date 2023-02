El Tsunami Gijón anuncia a "The Hellacopters", "The Dropkick Murphys" y "Desakato" como cabezas de cartel para el mes de julio

El festival Tsunami Xixón está de vuelta y hoy jueves ha dado a conocer el cartel de su próxima edición, que se desarrollará del 27 al 29 de julio en el parque de los Hermanos Castro, una cita con grandes artistas internacionales y nacionales "que volverán a hacer de Gijón la capital del rock en España durante el último", explican los promotores. "The Hellacopters", "The Dropkick Murphys" y "Desakato" (estos últimos tendrán en Gijón su último concierto en Asturias) son los cabeza de cartel para un festival que el próximo miércoles, a las doce de la mañana, comenzará a vender las entradas a partir de las doce del mediodía.

A "The Hellacopters", la banda más grande de la historia del rock and roll sueco; "The Dropkick Murphys", la banda que ha definido gracias a su carrera el estilo punk rock; se suma como platos fuertes del festival "Desakato", la banda contemporánea "más grande que ha visto Asturias dará su concierto de despedida en Asturias en Tsunami Xixón". "Bajo el concepto 'Vivir a morrer', 'Desakato' serán los protagonistas de una de las jornadas de Tsunami Xixón acompañados de un buen número de bandas amigas con los que la propia banda ha decidido contar. Uno de los proyectos musicales más importantes de la historia de Asturias se despedirá de sus miles de fans a lo grande en una cita que quedará grabada de manera indeleble en nuestra memoria. Compañeros de generación como 'Mala Reputación' o 'Misiv'a estarán junto a ellos en uno de los días más importantes de la historia de 'Desakato'", explican desde la organización del festival.

Al elenco de bandas que se subirán al escenario de Tsunami el último fin de semana de julio se suman "Descendents", la banda que inventó el punk rock melódico desde América y que visitará por vez primera Asturias. También estarán "Me First And The Gime Gimmes", "Wolfmother", los londinenses "Shame" y "Bob Vylan". Desde América, "Ignite", con su formación renovada, "volverá a España tras su última gira en la que dejó a todo su público perplejo con la potencia de su melódico directo". También estarán sus compañeros de generación: "Good Riddance" y "Authority Zero".

En el apartado de otras grandes bandas nacionales, podemos destacar "Ilegales", "La M.O.D.A.", "Toundra" o los valencianos "ZOO". "Def Con Dos" celebrará el 30.º aniversario de sus álbumes más icónicos: “Acción Mutante” y “Armas Pal Pueblo”.

En el apartado de bandas asturianas, Tsunami Xixón vuelve a apostar por el enorme talento de aquí: "Me Fritos & The Gimme Cheetos", "The Black Panthys Party", "Flashback", "Strangis Guajes", "Viuda", "Maverick" o "International Hardcore All Stars". Tsunami Xixón, en definitiva, anuncia 38 bandas que formarán parte de su cartel para este 2023.