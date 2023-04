El actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Eladio de la Concha, no repetirá en la candidatura de la formación de Santiago Abascal a la Alcaldía de Gijón. "La política es así, no me han explicado nada. Las decisiones sobre la lista electoral las toma el partido desde Madrid. No es cosa mía, son decisiones del partido. O mejor dicho, de alguna persona del partido que no debe estar muy enterada de lo que hay por Asturias y menos todavía en Gijón", explicó el propio De la Concha en sus redes sociales y ha confirmado a este periódico.

Las tensiones en el partido a nivel local comenzaron tras la designación de Sara Álvarez Rouco como candidata. Poco después de esa proclamación, la coordinadora de la agrupación gijonesa, María Muñiz, presentaba su dimisión. Ahora es el actual portavoz, Eladio de la Concha, el que lamenta no poder seguir en la primera línea por decisiones que son ajenas a él. "Es difícil de explicar en pocas líneas, pero tiene que ver con traiciones, gente que quiere controlar el partido y una organización nacional que deja mucho que desear. Por mi parte intenté que la ropa sucia, si la había, se limpiara dentro. No gusto a los que se han hecho con el poder del partido en Asturias", espetó De la Concha en sus redes sociales, donde recibió muchos mensajes de apoyo. Y añadió: "me entristece mucho; pocas esperanzas me ofrece Gijón".