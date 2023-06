Foro y el PP avanzan hacia un pacto en Gijón, pero encallan en Urbanismo y Emulsa

El control de Urbanismo, Emulsa y el Jardín Botánico, el número de integrantes de la Junta de Gobierno y quién ejercerá la portavocía son los escollos que aún quedan por superar para que Foro y el PP pacten un gobierno de coalición en Gijón. Además, el partido de Carmen Moriyón pretende que ese equipo sea bipartito, mientras que los populares abogan por negociar con Vox para "darle estabilidad" al mandato (incluso proponen reservar algún área para facilitar una entente con esta tercera fuerza). Al término de la segunda reunión oficial, celebrada ayer, ambas partes preveían alcanzar un acuerdo definitivo en un encuentro que celebrará hoy, si bien anoche se cernió la incertidumbre sobre esta posibilidad después de que Foro desmintiera varias de las concesiones que el PP aseguró horas antes, en un comunicado, haber conseguido. La nueva cita entre los negociadores se celebrará con posterioridad a los primeros contactos entre Foro y Vox, que tendrán lugar a primera hora de la mañana, de cara a conocer la posición de los dos ediles de la formación que lidera Santiago Abascal ante el Pleno de investidura del sábado.

Tanto Foro como el PP reconocieron en un primer momento "importantes avances" en la reunión que en la tarde de ayer sus negociadores celebraron durante dos horas en el Parador Nacional Molino Viejo. A partir de ahí, las versiones que ofreció cada parte difieren sustancialmente, llegando Foro a enviar un comunicado para desmentir el que, por su parte, había remitido previamente el PP y arremetiendo contra el presidente del PP de Gijón, Pablo González, que encabeza el equipo negociador de los populares, formado también por el concejal electo Rodrigo Pintueles. Así, tanto Foro como el PP coinciden en que está pendiente de dilucidar qué partido gestionará Urbanismo (ambos quieren), así como Empleo (cada uno propone adjudicárselo al otro).

En la reunión de ayer, hubo nuevas concesiones de Foro a la contrapropuesta remitida hace días por el PP. Una de las cesiones más relevantes es el área de Medio Ambiente, que quedaría en manos del PP, cuando durante toda la campaña electoral Foro había hecho bandera de este asunto con posturas diametralmente opuestas a los populares en alguna cuestión polémica, como el respaldo o no a la planta de pirólisis de El Musel.

Foro acusa a Pablo González de romper el entendimiento previo

Pero mientras el PP aseguró ayer en un comunicado que había también un "preacuerdo" para que Foro les entregue Emulsa junto a Medio Ambiente, desde el partido de Moriyón se aseguró que eso era falso, indicando que Urbanismo y esa empresa municipal son "irrenunciables". Los foristas tampoco están dispuestos a ceder la gestión del Jardín Botánico, empresa ahora ligada al área de Medio Ambiente. Foro también desmintió haber aceptado una junta de gobierno con 9 integrantes (Alcaldesa, cinco ediles de Foro y tres del PP), e insistió en su idea inicial de que Foro tenga seis concejales en una Junta de Gobierno de 10. El partido de Moriyón también negó, como afirma el PP, haber aceptado que la portavocía de la Junta de Gobierno fuera a estar compartida por la candidata popular, Ángela Pumariega, y por el forista Jesús Martínez Salvador, que es al que proponen como portavoz único.

Tras la nota de prensa del PP adjudicándose todas esas concesiones, Foro Asturias remitió otra negando un acuerdo para que el PP gestione Urbanismo, Emulsa y la portavocía de gobierno. "Son tres cuestiones irrenunciables para nosotros; el comunicado del PP no refleja el contenido de la reunión", señaló a través de otro comunicado el presidente de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el equipo negociador junto a Jaime Fernández-Paíno.

No se quedó ahí, sino que desveló que antes del inicio formal de las negociaciones, Foro y el PP ya habían avanzado en un principio de acuerdo con la candidata popular, Ángela Pumariega, y Rodrigo Pintueles. "En las reuniones con Ángela Pumariega y Rodrigo Pintueles se esbozó un principio de acuerdo donde ambas partes coincidían en que Urbanismo y la responsabilidad de la gestión de Emulsa recaían del lado de Foro Asturias", subrayó.

El presidente de Foro Gijón añadió que "tras conocer el resultado electoral, hemos estado en permanente contacto tanto con la candidata del Partido Popular como con su número tres; en esos encuentros presenciales siempre existió un entendimiento y una lealtad absolutas que se ha roto con la entrada de Pablo González en la negociación". Martínez Salvador apuntó que el "principio de acuerdo" que habían alcanzado antes del inicio formal de las negociaciones incluían que la gestión de la EMA, "como empresa pública de mayor presupuesto" la asumiría el PP.

Lejos de admitir las concesiones que el PP aseguró haber conseguido en la reunión de ayer, el presidente de Foro Asturias señaló que "lo que ha ocurrido en la reunión es que Foro Gijón ha acogido, como siempre, las propuestas realizadas por los interlocutores, sin acordar ningún compromiso, porque los compromisos se firman en un acuerdo cerrado, global y legible para todos los gijoneses, no en una nota de prensa de una de las partes". Este desmentido de Foro llegó después de un primer comunicado que había enviado en tono más jubiloso en el que señalaba que "Foro Gijón muestra su satisfacción por los avances logrados en los últimos días para llegar a un gobierno bipartito con el PP", indicando que habían alcanzado un preacuerdo programático "total" y "avanzado" en el diseño de una organización municipal "con doce concejalías delegadas y de gobierno", pendiente de acabar de redondear en la reunión de hoy. A continuación, llegó el comunicado del PP y después la refutación de Foro.

"Algunos en Gijón parece que se han olvidado de que necesitan a Vox", advierte Garriga

No a su totalidad, dado que en algunos asuntos coinciden ambas versiones. Así, una de las áreas pendientes de asignar, porque ambos partidos están dispuestos a renunciar a la misma, es Empleo. También hay acuerdo en que Foro asuma la Alcaldía desde la que Carmen Moriyón gestionaría además directamente las competencias de Igualdad y Salud Vecinal. Foro también se haría cargo de Hacienda, Turismo, Festejos con Divertia, Seguridad Ciudadana, Cultura y la Fundación Municipal de Cultura; Mantenimiento y Obras Públicas, Tráfico y Movilidad y Emtusa. Además, Foro también asumiría la EMA, al haberla rechazado el PP.

El PP tiene asegurado Economía, de la que se haría cargo Ángela Pumariega como Vicealcaldesa; Participación y Distritos Urbanos y Rural; Política Social y Educación, además de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Deportes y el Patronato Deportivo Municipal. También Medio Ambiente. El PP advirtió a Foro de que si para llegar a un acuerdo con Vox tiene que cederle alguna competencia municipal, sería de las que en el reparto le corresponden a Foro, no de las suyas o, a lo sumo la de Educación.

Tras la reunión, Pablo González declaró que "si al final no está representado Vox en el acuerdo, habrá problemas". "Habrá problemas en la elección de Alcaldesa y habrá problemas en la estabilidad del gobierno. Y nosotros creemos que esto es algo absolutamente fundamental. No es un acuerdo a dos, sino que es un acuerdo en realidad a tres", dijo. E insistió en la idea de que "esto no es un acuerdo a dos, tiene que ser un acuerdo a tres, no solamente la investidura de la próxima alcaldesa de Gijón, sino la estabilidad del gobierno de Gijón en los próximos cuatro años tiene que ser una estabilidad que esté garantizada por los tres partidos del centro derecha." "Y también está Vox, y es fundamental que en el acuerdo final al que el Partido Popular llegue con Foro, en ese acuerdo final Foro introduzca a Vox y al final Vox también se vea representado en este acuerdo final", remató.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, puso ayer los acuerdos para formar gobiernos conjuntos con el PP en Guadalajara y Elche como ejemplo de la negociación que propugnan para desalojar a la izquierda en los 135 municipios españoles donde la derecha necesita pactar para alcanzar la Alcaldía, al mismo tiempo que citaba a Gijón como caso negativo para lograr ese objetivo. "Esperamos llegar a acuerdos en el cien por cien de los municipios, porque los españoles han pedido una alternativa en esos sitios. Nosotros estamos a la altura de las circunstancias. No vamos a ser un obstáculo para protagonizar esos cambios en esos municipios, y esperemos que no ocurra como en sitios como Gijón, donde parece que algunos se han olvidado de que necesitan los votos de Vox para poder conformar esa alternativa", señaló.