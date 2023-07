Moriyón reitera su compromiso de respetar la ordenanza de Igualdad

«Hemos trasladado a la Alcaldesa nuestra preocupación por el pacto con Vox y le hemos transmitido que seremos inflexibles ante cualquier modificación de la ordenanza de igualdad. Se ha comprometido a mantenerla tal cual está para avanzar y seguir como antes». En palabras de Begoña Piñeiro presidenta de la «Tertulia Les Comadres», en representación de los diferentes entidades y asociaciones que componen el Consejo de Mujeres, esa fue la principal conclusión que se desprendió ayer de la reunión del principal órgano de interlocución entre el feminismo local y el Ayuntamiento.

De esta manera, Moriyón reitera su portazo a la revisión comprometida en el pacto con Vox de la ordenanza, a la que no se han presentado alegaciones. Una postura que ya defendió en su discurso en la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Precisamente, ayer le exigieron explicaciones sobre el acuerdo de gobierno tras asegurar en campaña que no pactaría con Vox. «Dijo que no nos preocupáramos porque estará al frente de Igualdad, como en sus anteriores mandatos, pero seguimos estándolo. Ahora el escenario es otro al compartir gobierno con PP y Vox», advierte Piñeiro. El encuentro se desarrolló durante hora y media, en líneas generales, «en un tono distendido». Solo se produjo una «cierta tensión» al inicio por el retraso de 45 minutos de la Alcaldesa, fruto de una confusión en la agenda.

En cuanto a la dirección general de Políticas de Igualdad (sigue por el momento Goretti Avello), Moriyón no dio nombres al estar aun trabajando en el organigrama municipal. Eso sí, le exigieron «un perfil con conciencia feminista». El pacto de gobierno concedía a Vox participación en dicha designación. «Se comprometió a avanzar y nosotras a estar vigilantes», señala. Esta reunión había sido solicitada «de urgencia» por los colectivos feministas tras la manifestación de rechazo del pacto de gobierno. El próximo encuentro tendrá lugar en septiembre.