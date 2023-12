En diciembre toca hablar de regalos y también de buenos propósitos de cara al próximo año. Y viendo lo rápido que ha pasado el 2023, porque tengo la sensación que hace nada que os estaba hablando de lo mismo, uno de mis propósitos de este año es que el tiempo me cunda un poco más. Así que desde ya me propongo saborear cada instante. Tan fácil y tan complicado como eso. Y voy a empezar recordando todo lo bueno que ha pasado durante estos 12 meses. Además este próximo año va a ser muy, pero que muy especial. Y hasta aquí puedo leer.

El comienzo de un nuevo año siempre me emociona, pero imaginar todo lo que viene es brutal. Emoción, nervios y un profundo agradecimiento. Precisamente esa es una de las razones por las que cada vez es más frecuente regalar tratamientos de belleza. Porque queremos disfrutar de experiencias, queremos cuidarnos y queremos dejar que nos cuiden. Las tarjetas regalo son una magnífica opción para ello, ademas de ser algo muy sencillo y siempre exitoso. Me gusta resaltar que pese a ser algo genérico, realmente son super personalizadas, con sesiones y/o productos creados para cada caso en exclusiva. Siempre triunfan, y encima está fenomenal para no romperse los cuernos pensando y pensando.

Afortunadamente tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alcance, y eso hace que cada vez resulte más complicado escoger. Pero aun así, para quienes tengan la sensación que una tarjeta es un poco impersonal, he querido ponerlo muy sencillo, presentando unas tarjetas especiales para esta Navidad 2023, que podrán adquirirse en nuestro centro o a través de la tienda online. Son nuestros tratamientos más demandados y aplaudidos de este año que va tocando a su fin. Ojalá resulte útil y de muchas ideas para disfrutar regalando, e imaginando lo feliz que va a sentirse quien recibe ese regalo. También está pensado como auto regalo, por supuesto, y/o como ideas para quienes a estas alturas no hayan escrito su carta a los Reyes Magos o a Papá Noel.

–Tratamiento Indiba Médico. Pocas marcas gozan de tanto prestigio en el mundo de la belleza y el bienestar como Indiba. El tratamiento que hemos preparado para regalar este año persigue lograr una piel preciosa, a la vez que disfrutar de una profunda relajación.

–Nuestro tratamiento facial Skinident Pro. El tratamiento más demandado por nuestros pacientes en este 2023. Para quienes ya lo han probado y se han quedado con ganas de más; o para quienes lo tienen en el número 1 de su wishlist.

–Programa facial Advance. Incluye 6 sesiones completamente personalizadas para empezar a cuidarse entrando por la puerta grande. Está pensado para las personas que quieren dar ese paso firme y decidido de cuidarse. O para quienes ya lo hacen, pero quizá no con el orden y constancia deseados. Cada dos meses, durante todo el 2024, un tratamiento facial a medida.

–Cosmético personalizado. Consiste en la creación de un producto único, sólo para ti. Me gusta decir que es el aquí y el ahora de la cosmética. Crearemos un producto cuya fórmula es única y sólo para ti, porque permite escoger los ingredientes que tu piel necesita en ese preciso instante y en la cantidad deseada. Y por si esto fuera poco, además garantiza que sus ingredientes lleguen allí donde se necesitan, gracias al sistema de liberación "Target Delibery", que hace que el cosmético sea 12 veces más activo.

–Masaje corporal. No necesita presentación, ni adornos. Las manos son las manos, y su contacto sobre nuestro cuerpo es un regalazo en el sentido más amplio de la palabra. Me relajo solo de pensar en ello mientras escribo. Lo cierto es que me parece precioso que alguien pensando en una persona, quiera tener un detalle así. Es querer que esa persona disfrute, se tome un momento para ella misma, dejándose cuidar, y además para verse bien, y así sentirse mejor. ¡Felices fiestas!

www.estelabelleza.com