La "reconquista" de Naval Gijón: habrá plan especial en 2026 y el Puerto ofrece una rebaja

Una "reconquista" de la zona Oeste para que El Natahoyo "vuelva a mirar al mar". Así definió ayer la alcaldesa Carmen Moriyón el flamante acuerdo con la Autoridad Portuaria para vender, por unos cinco millones de euros, sus terrenos de Naval Gijón –que poseen al 60 por ciento– para que el Ayuntamiento, como nuevo dueño mayoritario, inicie los trámites para convertir los viejos astilleros en un gran parque empresarial de la economía azul. Será, a juicio de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, "el otro gran polo económico" de la ciudad junto al Parque Tecnológico. Y lo será, si todo va bien, dentro de no mucho: el gobierno se da ahora seis meses de margen para tramitar la compra –que financiará con remanentes y que espera formalizar en abril– y un año y medio para elaborar el plan especial, lo que permitirá que en dos años se comience a urbanizar el ámbito. "Ya no hay marcha atrás", reafirmó la Alcaldesa, que señaló, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA este mes, que el plan combinará el uso empresarial con espacios de ocio y hostelería en los bajos y primeras plantas de los futuros edificios. El Puerto, por su parte, se mostró "satisfecho" con las negociaciones con el Ayuntamiento, que espera cerrar "de forma favorable para todas las partes y, en, especial para la ciudad".

El plan, bautizado como "Naval Azul", se presentó ayer con una puesta de largo en el salón de actos del Acuario y con la presencia de casi todo el equipo de gobierno –solo faltaba el popular Jorge Pañeda, enfermo– y del edil no adscrito, Oliver Suárez, con quien ya se ha pactado el proyecto. Sobre el escenario Moriyón y Pumariega se repartieron los turnos de palabra para explicar a medias el plan. En las butacas, los ediles foristas y populares decidieron sobre la marcha sentarse "mezclados" y no agrupados por partidos. "Hoy es un día especial para todos, porque creemos que lo será también para Gijón", señaló la Alcaldesa.

La presentación fue, en realidad, la confirmación de una intención ya conocida: pactar con la Autoridad Portuaria la compra de sus terrenos –algo más de 38.000 metros cuadrados, de los que 37.900 son edificables– para que el Ayuntamiento pueda liderar su reactivación. Finalmente, la última tasación que había hecho el Puerto, y que fijaba en 5,1 millones el valor de su propiedad –un cálculo que ya supuso una rebaja respecto a tasaciones anteriores– volverá a actualizarse a la baja. "Será un gesto, no una rebaja sustancial. El Presidente de la Autoridad Portuaria, sin descuidar el interés del Puerto, entendió la importancia del éxito de esta operación", afirmó Moriyón.

El diseño de espacios "no implicará especulación de ningún tipo", en palabras de la Alcaldesa, porque el plan se "ceñirá" a la ficha urbanística del Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2019 y que excluye los usos residenciales. En concreto, los 37.900 metros cuadrados edificables tienen, en un 80 por ciento (27.100 metros) un uso productivo, es decir, empresarial. Serán los 10.800 restantes los que puedan albergar otras actividades. De estos últimos, 5.700 metros tendrán usos complementarios, con las actividades hosteleras, hoteleras o de ocio que se proyectan en los bajos y primeras plantas. Los 5.100 metros restantes tendrán usos compatibles que, tal y como se incluye ya en la ficha, podrán ser peluquerías, gimnasios o centros de enseñanza no reglada. Las bases están claras para que el proyecto eche a andar en 2026.. "Era un debe con El Natahoyo", aseguró Moriyón. "El objetivo es que Gijón vuelva a convertirse, como lo fue antaño, en una ciudad de referencia para emprender y generar riqueza y empleo", aseguró Pumariega.

La idea para Naval Gijón es convertir el entorno en un «polo económico de primer orden» y que tome como ejemplo «la experiencia de éxito», en palabras de Pumariega, que aportó la puesta en marcha del Parque Científico y Tecnológico, pero «adaptándose a la modernidad de los tiempos», con usos más allá de lo empresarial, para que los astilleros se «abran» a la ciudad. Por ahora, no obstante, el reto es «fichar» ya a empresas que quieran asentarse en Gijón. La Vicealcaldesa, de hecho, anunció que el Ayuntamiento, a través de Gijón Impulsa, trabaja ya en «iniciar los contactos» con posibles interesadas en un intento por «agilizar» el trabajo de captación. Aseguró que ya hay han visto ese «interés» por parte de algunas entidades: «Vamos por el buen camino».

También en paralelo, además, se han iniciado ya las negociaciones con Pymar, dueño del 40 por ciento restante de los terrenos. «Entendíamos que primero debíamos cerrar el ámbito mayoritario con la Autoridad Portuaria, pero ya hemos iniciado las conversaciones (con Pymar) y les hemos trasladado, de manera formal y presencial, el interés del Ayuntamiento por comprar su parte», anunció Moriyón, que aclaró: «Ahora empezará una operación, como hicimos con el Puerto, que pensamos que es mejor mantener en la mayor discreción posible». Tanta es la discreción que, por ahora, no se quiere hablar de números.

El planteamiento del gobierno local, por lo tanto, pasa por trabajar desde varios frentes. Los dos años de trabajo más administrativo –tramitar la propia compra y el plan especial que liderará Urbanismo– se quiere compaginar con el resto de gestiones pendientes y eso impide, por ahora, poder dar una fecha estimativa de inicio de obras o puesta en marcha del propio equipamiento. «Queremos agilizar los trabajos todo lo posible», adelantó Pumariega, que sí pudo detallar que en ese inicio de contactos con posibles empresas interesadas existe una premisa de partida: que Gijón, aunque tenga por ahora un proyecto solo sobre el papel, puede ya «venderse» al sector de la economía azul, porque cuenta con un «ecosistema de valor añadido» que ya sirve para llamar la atención. Citó como ejemplos la escuela de Marina Civil, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar, el Oceanográfico, el Acuario y la Universidad de Oviedo, entre otros.

En cifras, Pumariega explicó que la economía azul ya factura alrededor de 770 millones de euros y que es responsable de 14.000 empleos (el 14 por ciento del total) en la ciudad. También, que supone 684 millones de aportación al valor agregado bruto y más de un 28 por ciento de los productos o servicios que se exportan. «Las cifras ya son considerables, pero pueden crecer exponencialmente. Estamos ante una oportunidad única para Gijón», aseguró la Vicealcaldesa.

La oposición, por su parte, se mostró crítica, más que con el proyecto en sí, con las fórmulas elegidas. El PSOE, por ejemplo, echa en falta una mayor «implicación» del Puerto. «Comprar un terreno que el propietario quiere vender, no tiene más mérito que pagar su precio. Carmen Moriyón está simplemente saneando las cuentas del Puerto», lamentó el portavoz socialista Luis Manuel Flórez «Floro». Moriyón, durante la presentación del plan, aseguró que los terrenos, «al tener un uso productivo, por ley no se pueden dar gratis». Floro, en cualquier caso, también reprochó que «si el PGO destina el suelo a la economía azul no fue precisamente por iniciativa de Foro, quienes planteaban destinarlo a vivienda».

Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida, lamentó que «lo que iba a ser un proyecto de ciudad» parezca ahora «un proyecto de gobierno» porque «no ha sido dialogado ni con la oposición ni con el tejido social». Al edil, que se hizo eco de esta queja en sus redes, le respondió por la misma vía la Alcaldesa, que señaló: «Un proyecto de ciudad como el convenio del plan de vías que votasteis a favor, para después triturarlo y convertirlo unilateralmente en vuestro proyecto de gobierno, traicionando a la ciudad». Acusó la Regidora a IU de querer «boicotear» su idea. Suárez Llana respondió con que el pasado septiembre, en Pleno, se aceptó su ruego de «incorporar a agentes sociales y vecinales» a la «mesa de trabajo» por Naval Gijón.

Por último, desde Vox, el diputado José María Figaredo, la portavoz en la Junta, Carolina López, y la edil y también diputada regional Sara Álvarez Rouco, se acercaron ayer al Acuario, poco después de la presentación, para criticar lo que a su juicio es «otra chapuza» del bipartito. «Aunque lo hayan presentado como si fuese una inauguración, lo cierto es que no hay nada cerrado», aseguró Figaredo. «Reclamamos más transparencia; la oposición nos enteramos de los avances por prensa», añadió Álvarez Rouco.

Una puesta de largo que «escenifica» la unión del gobierno y el tandem Moriyón-Pumariega

Moriyón y Pumariega; Alcaldesa y Vicealcaldesa formaron ayer binomio para presentar «Naval Azul» en el Acuario. Durante la puesta de largo del ambicioso proyecto, ambas mostraron varios gestos complicidad. «Creo que hoy es se escenifica la unión del equipo de gobierno», resaltó la Vicealcaldesa, que no dudó en reconocer que, pese a que el_PP en campaña electoral había dicho que apostaba por la construcción de pisos en los terrenos de los antiguos astilleros, no dudaron en dar su brazo a torcer durante las negociaciones con Foro._«Se ha visto que el proyecto se puede sacar adelante sin vivienda y tramitar el Plan General podía demorar mucho esa tramitación», afirmó Pumariega. Moroiyón, que se refirió a su compañera de gobierno, y ayer, usó en reiteradas ocasiones la coletilla «la Vicealcaldesa y yo», cuando habló de la marcha de las negocaciones, y agradeció la «predisposición y voluntad» de sus «compañeros», para hacer referencia también a los ediles del PP.