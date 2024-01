La Cámara avala "Naval Azul" como un proyecto "excelente" y FADE, aunque lo apoya, sugiere crear viviendas

Por ahora, las empresas y los vecinos dan un voto de confianza a "Naval Azul", pero lanzan ya varios matices. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), por ejemplo, y aunque "celebra" el desbloqueo del proyecto, sí sugiere estudiar de nuevo la posibilidad de incluir un "cierto uso residencial", edificar viviendas, para que "la ciudad pueda crecer de forma equilibrada". La asociación vecinal de El Natahoyo, por su parte, comparte también la visión general de la iniciativa pero aclara que, para los vecinos del barrio, lo deseable sería que los usos terciarios del entorno, cuando toque hablar de espacios hosteleros, debería tenerse en cuenta la convivencia general. "No queremos que el ocio de Rodríguez San Pedro se extienda a esta zona", valora el presidente vecinal Álvaro Tuero.

La presidenta de la patronal de empresarios, María Calvo, aclara que la federación ve con buenos ojos el proyecto. "Celebramos que los terrenos se pongan en marcha y ofrecemos nuestra colaboración, especialmente para generar actividad económica", asegura. A su juicio, "servirá para dinamizar y transformar una zona estratégica de la cuidad" sobre la que resulta "imprescindible" actuar y hacerlo "cuanto antes".

Avala Calvo, también, el reparto de usos de suelo, en líneas generales, que se incluye en la ficha urbanística. "Creo que los usos que se plantean son acertados. Gijón debe mirar más al mar, potenciar las industrias tecnológicas y ofrecer servicios de valor añadido en un enclave estratégico, pero también compaginar estos usos con el hostelero y el ocio", detalla, aunque insiste en ese posible uso residencial para darle un "equilibrio" al entorno. Según explicó ayer el gobierno local, sin embargo, este aspecto, al menos por ahora, no se valora, en parte porque no se ve necesario y en parte porque exigiría modificar la ficha urbanística del PGO, un trámite siempre muy laborioso.

Por su parte, la Cámara de Comercio avala sin paliativos la hoja de ruta. "Es un excelente proyecto para Gijón y para el conjunto de Asturias", afirma Félix Baragaño, presidente de la entidad, que defiende especialmente la unión de los usos empresariales con los terciarios y el beneficio que supondrá el proyecto para la zona Oeste. "A la recuperación de un espacio privilegiado y emblemático, se une un destino de usos que conjuga la actividad empresarial innovadora con los usos terciarios (hostelería, servicios y comercio) que un espacio de nuestra fachada marítima debe también albergar, siendo ambos plenamente compatibles", defiende el presidente.

Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones de vecinos (FAV) de la zona urbana, explica que "lo importante" es que "por fin se empiece a ver luz en algún proyecto de tantos como tiene Gijón en espera y desde hace tiempo". Respecto al contenido del plan, asegura que "la recuperación de todo el litoral marítimo urbano, en la medida y forma en que sea posible, es fundamental si queremos una ciudad mas atractiva, más humana y más conectada". Considera "importante" que una parte importante de este entorno de El Natahoyo vaya a pasar a disposición pública, pero solicita al Ayuntamiento que "procure un precio mucho más bajo" y que negocie con la Autoridad Portuaria de Gijón una venta a cambio de un importe "simbólico", porque a su juicio los terrenos afectados el Puerto "ya no tiene ningún interés que no sea de negocio". "Gijón se ha construido con la riqueza de un sector industrial muy importante, pero los vecinos y vecinas también hemos dado mucho a la Autoridad Portuaria a modo de dejar salud y soportar ruidos y contaminación", defiende Cañete, que dice "confiar" en que el diseño de los espacios "cuente también con la participación de los vecinos y vecinas", porque es una promesa "reiterada" del gobierno. "Es importante que no sólo el sector industrial y hostelero opinen al respecto", advierte.

En cuanto al propio barrio de El Natahoyo, el líder vecinal Álvaro Tuero, asegura estar "de acuerdo" con la idea de impulsar un parque empresarial "limpio y de economía azul". Y él sí defiende excluir cualquier uso residencial. "Ya hay sitio de sobra donde hacer viviendas, aquí no procedía", valora. Respecto a la participación ciudadana, por ahora, está tranquilo porque acaba de cerrar una reunión con el gobierno para el próximo jueves a la que acudirán, en principio, la Alcaldesa y el edil Rodrigo Pintueles. A ellos les trasladará en persona el que por ahora es su mayor temor: que los usos terciarios en los astilleros facilite la creación de nuevos espacios de ocio nocturno. "Queremos que el ocio de la zona, como la economía, sea limpio, sin ruidos", señala el líder vecinal, que considera también que "lo prioritario" para El Natahoyo, en realidad, es "regenerar" los muchos inmuebles deteriorados de la zona.