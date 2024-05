El Grupo Covadonga aspira a reubicar su espacio de piragüismo antes de septiembre

La primera visita institucional de la alcaldesa Carmen Moriyón a las instalaciones del Grupo Covadonga desde la toma de posesión de su nuevo presidente, Joaquín Miranda, se saldó con dos compromisos. Uno partió de la Regidora, que garantiza que velará por que las obras de renaturalización del Piles causen "el mínimo impacto" a la entidad grupista y su sección de piragüismo. El otro lo asume Miranda y pasa por buscar a corto plazo, pero "sin prisa" y de la mano del Ayuntamiento, un espacio alternativo para practicar este deporte mientras dura la remodelación. El presidente, de hecho, entiende que a mes y medio para que acabe el curso ya no será posible dar con una solución inminente y se marca ahora como fecha el próximo septiembre, con la reactivación del curso lectivo, para dar con ese lugar. Hoy mismo, de hecho, se reunirá con la Federación de Vela para estudiar una alternativa ya anunciada y que se sitúa en el entorno de esta entidad en el Puerto Deportivo. No descarta, no obstante, "cualquier otro" espacio que esté dentro de la ciudad si éste garantiza "la seguridad de los niños" y, si bien mantiene que la solución "definitiva" ideal sería el propio Piles, entiende que ese debate esperará a que las obras terminen, porque "se tienen que hacer bien".

Ambas partes se mostraron contentas por una reunión que tildaron como "cordial". "El Grupo siempre dio mucho a Gijón y el Ayuntamiento, como institución, está obligado a tener un cauce de relación fluido y una colaboración institucional real", defendió la Alcaldesa, que ya prefiere no valorar el choque que se produjo, a raíz del cierre del anillo navegable, en el anterior mandato y que hizo que el nuevo gobierno hablase de la necesidad de "reconducir" las relaciones con la entidad. "Yo las relaciones las dejé reconducidas antes (en su anterior etapa como Alcaldesa), tanto con (Enrique) Tamargo como con (Antonio) Corripio. Siempre habrá cosinas que matizar, pero la relación con el Grupo debe ser excelente; no cabe otra cosa. Es una ciudad dentro de otra ciudad", recalcó. También Miranda habló en positivo: "Tenemos muchos puntos en común y quizás el tema del río es la punta del iceberg, aunque yo tengo pensadas muchas otras cosas que se pueden mejorar. Hay que dejar que se hagan las obras, para que queden lo mejor posible. No hay ninguna prisa. Sí dijimos que creemos que es el mejor sitio para poder volver, pero eso se mirará cuando toque, cuando se pueda".

"Visita cordial"

Esta postura es lo que hace que la fecha en el calendario sea ya septiembre, cuando comenzará el nuevo curso infantil. Para entonces, Miranda aspira a tener ya un espacio alternativo mientras duran las obras –se barajó el entorno del Acuario y el del Puerto Deportivo– y sin renunciar al Piles como espacio definitivo. A su juicio, y mientras dura la renaturalización, "el río hay que olvidarlo", para descartar cualquier afectación, y eso permite también tener un margen temporal amplio para estudiar soluciones. La que el Grupo siempre ha defendido con mayor ahínco es la de los debatidos azudes hinchables.

Más allá del Piles, Miranda explicó que se emplazó con el Ayuntamiento a una nueva reunión, de carácter más técnico, para abordar cuestiones pendientes, como el plan especial de Mareo, ya listo, y el de Las Mestas, pendiente de elaborar, pero para el que se esperan recibir pautas municipales para "poder acertar a la primera". Habló ayer con la Alcaldesa, también, la posibilidad de renovar el convenio entre ambas entidades, que a su juicio ha quedado "desfasado" y podría "reforzarse". Por ahora, se apoya en la "cordialidad" de la cita de ayer, que incluyó un paseo por varias secciones –como la nueva sala de boxeo y las pistas de tenis– e incluso la casualidad de encontrarse con Corripio, que salía de practicar deporte –pasaba por una zona de vestuarios sujetando su traje en una percha justo cuando la comitiva pasaba por la zona– y pudo saludar a buena parte de la junta directiva grupista y a la propia Alcaldesa. Moriyón visitó ayer la entidad acompañada, a su vez, por los ediles Jesús Martínez Salvador (Urbanismo) y Jorge González-Palacios (Relaciones Institucionales). "Lo más importante es que hay voluntad por ambas partes de trabajo con el club en el día a día", defendió Moriyón.

