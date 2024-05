Pablo Junceda: "La banca española es solvente, fuerte, rentable, competitiva y eficiente"

"La banca española es solvente, fuerte, rentable, competitiva y eficiente. Estos años han transformado al sector y hoy nos encontramos con una banca relevante en escala, que encara con confianza su futuro". Pablo Junceda, director general del Sabadell Herrero, recalcó que el sector bancario ha culminado "un proceso de normalización" tras dejar atrás "las crisis anteriores de la economía y los efectos de una situación anómala de tipos de interés ultra bajos". Este análisis de situación de la economía lo efectuó en un acto organizado por el Foro Jovellanos, que se celebró en la casa rectoral de la iglesia de San Pedro, con el título "Perspectivas económicas: Abróchense los cinturones, aterrizamos".

Junceda realizó un recorrido desde la época más reciente, hasta visualizar un futuro en el que fue tajante sobre la perspectiva económica del país: "Nuestro potencial de crecimiento es enorme, pero para aprovecharlo hay que crear las condiciones que incentiven la inversión y el dinamismo empresarial". También hizo referencia Junceda a las previsiones para España, que sitúan un crecimiento del PIB en torno al 1,7 y 1,9%: "Son aún mejores que la media de la Unión Europea, donde están en un 0,7 por ciento".

En su intervención, el director general del Sabadell Herrero aplaudió "la política monetaria restrictiva, a través de subidas de tipos de interés", de la que resaltó que "ha funcionado": "Se ha evitado tanto el mal mayor, la inflación, como el mal menor, la recesión". Y lanzó un mensaje a los políticos sobre la necesidad de actuar con prudencia y evitar precipitarse en la toma de decisiones: "No debemos dejarnos seducir por los cantos de sirena de mercados, analistas e inversores, políticos o deudores diversos, ya que al relajar los tipos de interés anticipadamente corremos el riesgo de que tengamos que volver a la casilla de salida".

No fue el único mensaje crítico que Junceda emitió durante su intervención. También mostró su desacuerdo con los impuestos extraordinarios a los bancos. "El sistema bancario español ya obtuvo más de 30.000 millones de euros de beneficio en 2007, por lo que obtener 26.000 en 2023 no parece un gran avance y, desde luego, no es nada extraordinario como para sacarse de la manga un impuesto a los supuestos ‘beneficios extraordinarios’ de los que hablan algunos y algunas", explicó. Y aprovechó también su encuentro de ayer en Gijón para reclamar más consideración hacia los empresario. "Para ajustar las subidas de salarios a las expectativas de la realidad económica y empresarial hay que huir de políticas irracionales y demagógicas que utilizan el esfuerzo de las empresas para ganar un puñado o dos de votos en las elecciones, pero que dejan maltrechas las cuentas de resultados de las empresas en el corto y medio plazo".

El alto directivo del Sabadell Herrero citó en su conferencia en más de una ocasión a Jovellanos. "Para crear hace falta el conocimiento y personas idóneas. No se puede edificar sobre la ignorancia", destacó en una de sus últimas menciones a reflexiones del prócer gijonés.