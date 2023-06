Resetear el mundo

En nuestra impoluta villa marinera, el pasado fin de semana dieron comienzo las tradicionales romerías, coincidiendo con el pacto político local que ha posibilitado el regreso de Carmen Moriyón a la Alcaldía, con lo que se pone fin a cuatro años en los que ni la maldita pandemia, puede excusar la nefasta gestión de la alcadesa paracaidista y su séquito de concejales, con especial protagonismo para el área de Movilidad, que con sus decisiones, ha llevado a la ciudad, que gozaba de una aceptable salud en sus principales vías arteriales, al borde del infarto.

Este pacto, que acabó parido como única posibilidad para devolverle el cetro de mando a una grandísima cirujana, no tuvo un parto sin embargo sencillo y acabó viendo la luz por cesárea. ¿El motivo?: que se retrasara demasiado, cuando desde el día siguiente a los comicios, deberían haber comenzado las conversaciones con todos los partidos y sin marcar ninguna clase de líneas rojas, de esas que el inquilino de la Moncloa, acaba por convertirse en un semáforo en verde.

Porque ¿qué es Foro?, ¿cuál es su ideología? Sin entrar en derechas e izquierdas, conceptos a veces tan discutibles por las políticas que llevan a cabo los partidos que son calificados según esa vetusta y básica división, hace tiempo que dejé de creer en las siglas para creer en las personas. Y la credibilidad se pierde a calderados rebosantes con el agua de nuestro mar, y sólo se gana a base de pequeños culines de sidra.

A quienes se rasgan las vestiduras dentro de Foro porque Moriyón haya pactado con Vox cabría preguntarles su opinión por los archifamosos pactos a los que ha llegado el Gobierno central con partidos de la peor calaña posible, y que, por higiene mental, prefiero no mentar. Quizás sean ellos los equivocados y no la flamante nueva regidora, a quien únicamente podría reprocharle no haber sido clara desde la precampaña. ¿Pero acaso lo es algún político cuando es interrogado acerca de hipotéticos pactos poselectorales?

Que cada cual saque sus propias conclusiones y sea libre de actuar acorde a ellas. Pero que quienes no abandonen la nave, remen todos hacía un único objetivo: mejorar la calidad de vida del pueblo playo.

Volviendo a las romerías, esta nueva juventud, tan concienciada e informada sobre su papel hacia el respeto al medioambiente, al final acaba rendido a conductas radicalmente opuestas al cuidado de su entorno. Basta con darse un paseo por las cercanías de cualquier fiesta de prao, para ver lo que asemejan los restos de una batalla, siendo las armas empleadas el alcohol y otras sustancias tóxicas, mezcladas con esa banalización del sexo, que es bien sabido que no es lo mismo la libertad que el libertinaje.

Es hora de resetear este planeta en el que vivimos y darnos toda una oportunidad de empezar de cero. Poner todo nuestro empeño en cambiar este mundo y esta sociedad, para que cada día sea un poquito mejor que ayer y otro tanto peor que mañana. Quizás bastase comenzar por nosotros mismos.