Ellas son las campeonas

Con las vacaciones comenzadas para todos aquellos estudiantes que supieron hincar los codos a tiempo, sin dejar nunca para mañana lo que pudieran hacer hoy, o mejor aún, ayer (deberían tomar nota buena parte de la clase política, eso sí, cada vez con menos clase, tal vez por no haber frecuentado las aulas), me gustaría compartir con ustedes una reflexión personal. Una de tantas que me vienen a la cabeza cuando paseo por nuestra villa marinera, donde lo que sobran son sendas por los que andando, un anónimo caminante puede llegar a hacer camino.

Quienes se hallen próximos al medio siglo de existencia y de experiencias, o quienes ya hemos superado ese nivel (para nada línea roja), crecimos y nos formamos como personas y algunos después también profesionalmente, al amparo de un sistema educativo donde existían unos Valores (con mayúscula), en los que el respeto a toda autoridad, fuera esta paterna, educativa, sanitaria o procedente de cualquier servicio público, era sagrado. Podría seguir mencionando otros valores, pero creo que estaría de más, pues son bien conocidos por todos.

En nuestra Asturias, Paraíso Natural, como en todas las comunidadedes autónomas., la Educación es una de tantas competencias que el gobierno central en su día decidió delegar en ellas. Sin embargo, esto que principio pudiera parecer que era algo positivo, ha acabado por ser el Caballo de Troya de algunos, para hacer y deshacer a su antojo, con el único fin de transformar las aulas en campos de concentración para el libre pensamiento. Y no vayan a creerse que nuestra región, si bien lejos aún por suerte de la situación crítica que se vive en otras, con salvajes imposiciones lingüísticas e ideológicas, se libra de tener alguna que otra oveja negra en el rebaño. Que de lograr rebaños dóciles es de lo que va el tema.

Sin embargo, y con independencia de lo anterior, lo que jamás aceptaré es que con la excusa de oponerse al actual modelo educativo asturiano, que en este último curso ha tenido alguna que otra deficiencia a nivel general, se pueda utilizar la violencia como arma reivindicativa.

Cualquiera que siga las noticias de actualidad, sea este local, regional o nacional, conocerá a buen seguro un innumerable y vergonzante cúmulo de agresiones en todos los ámbitos antes citados, pero en particular también entre los profesionales del sector docente. Lo peor es que en estos ataques, en no pocas ocasiones los responsables de las mismas hayan sido padres. Me pregunto en qué clase de sistema educativo se formaron estos. En el mío, seguro que no.

En ese ahora denostado sistema de formación, la fuerza de la razón acababa por imponerse siempre a cualquier tipo de fuerza oscura, como puede ser la violencia, sea esta física o verbal. Lástima que algo tan sencillo pueda olvidarse tan pronto. Es por ello el momento de realizar una severa auditoría al valor de los Valores y poner el remedio más eficaz que ponga en el lugar que le corresponde a tanto cobarde cenutrio suelto.

En política hay que estar a las duras y a las maduras. Hace cuatro años, Carmen Moriyón pretendió dar el salto a la política autonómica sin éxito, y a la vista del resultado, ni siquiera recogió el acta de diputada. Ahora, después de perder las elecciones, ante la perspectiva de pasar cuatro años en la oposición, no dudó en aliarse con un partido fascista con el que en campaña había prometido no pactar. Lo justifica en que la alternativa al tripartito es una ciudad paralizada, y que por encima de su palabra está la voluntad de 73.000 gijoneses que votaron al centro derecha. Hay que hacer un esfuerzo grande para considerar al PP de centro derecha, pero Vox, que obtuvo 11.209 votos, ni con esas, Vox es ultraderecha, es fascismo puro y duro, lo que deja los votos a los que se agarra como a un clavo ardiendo, en menos de 62.000, que no son más que los que obtuvieron otras opciones que también representan a los ciudadanos, menos además, de los que se abstuvieron.

Comenzar una nueva etapa incumpliendo la palabra dada es un mal comienzo, como lo es comprometerse a revisar las políticas de igualdad con un partido que niega la igualdad y la violencia machista, o congelar las políticas de promoción lingüística, cuando Foro ha hecho bandera de ellas y uno de sus dirigentes fue la diana de los furibundos ataques del partido con el que ahora pacta. Queda la sensación de que vale cualquier cosa para obtener la alcaldía, que no acepta estar en la oposición. Lo de evitar una ciudad paralizada, recuerda a aquel rey de Francia que estaba convencido de que después de él, vendría el diluvio, o el "O Sánchez o España" de sus nuevos socios, convencidos de que España son ellos y además es suya.

Quienes conforman la parte más rancia del PSOE local, con Carlos Zapico poniendo la cara, y el resto de la tribu por detrás, no estaban contentos con una alcaldesa que había recuperado la alcaldía para el PSOE después de dos derrotas consecutivas, renovando un partido mustio y apartando a los responsables del fracaso. La pusieron en la picota y con las malas artes que siempre utilizaron, le impidieron presentarse a un segundo mandato al que estatutariamente tenía derecho, la acosaron, la demonizaron y menospreciaron su trabajo, haciéndole la campaña a la derecha, intentando justificar la maniobra torticera que habían utilizado. El resultado de sus triquiñuelas llevó al PSOE a perder la alcaldía por tercera vez, cuando todo parece indicar que sin la intervención de este grupúsculo de supervivientes y vividores, Ana González la hubiera revalidado sin mayores problemas, como demuestra el que su socio de gobierno haya mejorado sus resultados. El secretario general responsable de este desaguisado, en lugar de dimitir, que sería lo normal, culpa a IU por no se sabe que de una abstención. Balones fuera se llama la figura.

Al final, intereses personales de uno y otro lado han llevado a Vox al gobierno de Gijón. La experiencia nos puede salir muy cara, un partido machista y xenófobo, que da la bienvenida a los defensores de Franco y que de la democracia solo le interesa acabar con ella, no puede traer nada bueno y quien asienta su poder en su apoyo, no podrá quejarse cuando tenga problemas, que los tendrá. Castilla y León está cerca y en cuatro días de pactos en el resto de España, las experiencias son alarmantes.