Complicaciones

La situación se complica en la siderurgia asturiana, tras la desaparición de la minería del carbón. Tanto llenarse la boca de transición energética, hidrógeno verde y derribar la centrales térmicas, y ahora resulta que Arcelor Mittal paraliza los proyectos de transición energética en los Altos Hornos de sus plantas asturianas por el estancamiento de la demanda, y el encarecimiento de las tarifas eléctricas para este sector industrial electro-intensivo. ¿Dónde están ahora las centrales sustitutivas de hidrógeno verde eficientes? La regasificadora de Gijón no la abren para gas natural, la nuclear no la quieren, la hidroeléctrica tampoco, a la eólica le ponen pegas, la solar aquí no es rentable, ¿Qué pasa con los miles de empleos en juego? A esto se suma quienes entienden por movilidad sostenible boicotear la movilidad mediante los coches.

Situación sorprendente en las ITV de Asturias. Los trabajadores de ITVASA mantienen los paros a lo largo de enero, febrero y marzo, entidad pública encargada de gestionar las inspecciones técnicas de vehículos en nuestra región, donde ya las listas de espera llevan las citas a mayo y junio. Tráfico por su parte dice seguirá multando a los conductores que tengan la revisión anual de la ITV caducada, aun causada por culpa precisamente de los paros secundados en este servicio público, ajenos a la voluntad de los conductores que pagan sus impuestos y tasas. ¿Quién debe coordinar y buscar soluciones aquí, el Principado, Puente, Marlaska? El caso es que de momento, unos por otros, la casa sin barrer y un bochorno de película de humor por tercermundista. Y como siempre, el peaje del Huerna. Ese que los de Zapatero prometieron en 2004 que si ganaban las elecciones lo iban a suprimir antes de 2008. Muy progre guay y muchas gracias con la “zeja”, pero el peaje ahí sigue, es el más caro de España, y el sobrante del dinero asignado para rebajarlo no lo usan sino para aumentar el remanente estatal. Olé. Ir de Gijón a Madrid en coche significa añadir a los 80 euros de gasolina 60 de peajes y se te va a 150 euros. Menos mal que los trenes Alvia llegan a Pola de Lena a 160 kilómetros por hora. Ahora falta arreglar el nudo de Villabona, y la curva cerrada de Veriña donde tanto Cercanías como Alvia van a 50 por hora de Gijón a Oviedo. En Gijón la polémica es si el enorme espacio del plan de cías se va a dejar solo para prado.