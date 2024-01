Habilidades mixtas, o "mixed ability" en su expresión inglesa, es una modalidad de rugby en la que pueden participar todas las personas, fomentando la igualdad, eliminando barreras y solucionando desequilibrios que se producen en la práctica de deportes de equipo. El entrenador Alexander Meli fue quien introdujo hace ahora dos años esta modalidad inclusiva en la Asociación Llanerense de Rugby con un equipo que, actualmente, es único en Asturias. "Empecé en 2014 a trabajar en Italia y, cuando me mudé a Asturias, le propuse al club incluir esta modalidad que había visto allí con muy buenos resultados", explica.

Se trata de una categoría más dentro del rugby, abierta a todas las personas, con o sin discapacidad, con independencia de su juventud, veteranía o experiencia. "Todo el mundo puede jugar y con muy pocas adaptaciones, solo las que implican la seguridad, al igual que un equipo convencional", detalla Meli. Aunque reconoce que, en un primer momento, "me miraron como si estuviera chiflado, en cuanto vieron el primer entrenamiento se involucraron muchísimo y desde la Asociación Llanerense de Rugby están haciendo una apuesta muy fuerte por esta iniciativa". Y es que la categoría de habilidades mixtas, no hace ninguna diferenciación con el modo de juego de un equipo convencional. "Los jugadores se placan, corren y se empujan igual que en cualquier otro equipo de otra categoría", subraya el entrenador. La única diferencia es que "el placaje debe ser realizado teniendo en cuenta la condición del jugador contrario", aclara. Así, los miembros del equipo aprenden a controlar su fuerza. "No se placa de la misma manera a una persona que tiene más problemas de movilidad que a una persona invidente, por poner un ejemplo", abunda Meli.

Dentro del equipo, existen, además, las figuras de los "dinamizadores". "Son los jugadores del equipo que no tienen discapacidad y que colaboran dentro del campo ayudándo a orientarse y organizando al resto", explica el entrenador de la entidad llanerense. Además, se encargan de que se cumplan todas las normas y valores del rugby, velando por la seguridad de todo el equipo.

Claudio Turiel es, además del delegado de esta sección de Habilidades Mixtas, padre de dos jugadores, uno de los cuales tiene discapacidad. "Cuando Alexander nos propuso esta modalidad de equipo, me parecía inimaginable que mi hijo Guille pudiera ser placado", afirma. "Sin embargo, lleva dos años jugando sin ningún tipo de problema. Es más, hemos notado en él, al igual que en muchos otros chicos del equipo, una evolución increíble", celebra Turiel. "A veces, ellos no tienen más limitaciones que las que nosotros mismos, sus padres, les ponemos al intentar sobrepotegerles", asegura.

Lorena López y Óscar Bueno son, junto con Alexander Meli, los otros dos entrenadores del equipo mixto que entrenan con los chicos dos días a la semana, durante hora y media, en La Morgal. "Esto no es solo deporte, aquí se evoluciona a partir de unos valores como son el afecto, el compañerismo, el trabajo en equipo", detalla López. "Además, a nivel personal, muchos de ellos han mejorado en aspectos como la concentración o la destreza, que les sirve también para su vida diaria, y han empezado a hacer cosas que antes no hacían", subraya. Pone como ejemplos a "un jugador que no soportaba mancharse y que ahora le da igual; otro que no hablaba y ahora es capaz de reclamar el balón, y otro que no quería mantener contacto físico y ahora es el primero que placa a los demás o que, incluso, te da un abrazo cuando llega a entrenar".

Uno de los objetivos de esta categoría es la integración, pero no es el único. "Somos una fase intermedia para que las personas con discapacidad puedan acceder a una competición convencional. De hecho, tenemos un jugador compitiendo en la liga regional y otros dos que están en proceso", afirma Turiel.

Dentro de unos meses, se realizarán unas jornadas de formación a cargo de la International Mixed Ability Sports (IMAS). Se trata de una entidad internacional que reconoce a los clubes deportivos con categoría de habilidades mixtas. Con la colaboración del Ayuntamiento, convertirá al de Llanera en el primer club de Asturias acreditado a nivel mundial. "Entraremos en una red de equipos referentes en esta modalidad", concluye Meli.